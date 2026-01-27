Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56858

Guillaume Cizeron

Nach "Schmutzkampagne": Historisches Gold für schwulen Eistänzer

Guillaume Cizeron aus Frankreich gewinnt seine zweite olympische Goldmedaille  und schafft etwas, was noch keinem zuvor gelungen ist.


Guillaume Cizeron tanzt mit seiner neuen Partnerin Laurence Fournier Beaudry die Konkurrenz in Grund und Boden (Bild: IMAGO / Xinhua)
  • Heute, 12:30h 2 Min.

Mailand

Der französische Eistänzer Guillaume Cizeron hat Olympia-Geschichte geschrieben. Vier Jahre nach dem Olympiasieg in Peking mit Gabriella Papadakis holte der 31-Jährige am Mittwoch bei den Spielen in Italien Gold mit Laurence Fournier Beaudry. Cizeron, der sich bereits 2020 als schwul geoutet hatte, ist damit der erste Eiskunstläufer, der mit verschiedenen Partnerinnen olympisches Gold im Eistanz gewann.

Mit der gebürtigen Kanadierin Fournier Beaudry, die erst seit wenigen Monaten die französische Staatsbürgerschaft besitzt, verwies er in Mailand die in den vergangenen Jahren dominierenden US-Stars Madison Chock und Evan Bates trotz eines eigenen Patzers und nach umstrittenen Bewertungen auf Platz zwei.

Direktlink
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Ex-Eistanzpartnerin löste Wirbel aus

Allerdings wird das neu zusammengestellte Erfolgsduo auch von Kontroversen um ihre Ex-Eistanzpartner*­innen begleitet. Im vergangenen Monat veröffentlichte Papadakis ein Buch, in dem sie beschreibt, dass es in ihrer Beziehung zu Cizeron keine Augenhöhe, sondern vielmehr ein starkes Gefälle gebe. Sie schrieb von einem stark kontrollierenden und fordernden Partner. Cizeron hatte sich kritisch über den Zeitpunkt der Veröffentlichung kurz vor den Winterspielen geäußert und die Vorwürfe als "Schmutzkampagne" zurückgewiesen.

Brisante Vorgeschichte auch um Beaudry

Fournier Beaudrys früherer Eistanzpartner Nikolaj Sørensen, der dem Vernehmen nach auch ihr aktueller Lebenspartner ist, war 2024 nach einer Untersuchung wegen des Vorwurfs der sexuellen Misshandlung von der kanadischen Sportintegritätsbehörde für sechs Jahre gesperrt worden. Sørensen soll demnach 2012 eine US-Eiskunstlauftrainerin und frühere Läuferin sexuell missbraucht haben. Fournier Beaudry betonte aber stets die Unschuld Sørensens.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Im vergangenen Juni wurde die Sperre aus Zuständigkeitsgründen aufgehoben. Der gebürtige Däne Sørensen war zu dem Zeitpunkt weder kanadischer Staatsbürger noch für das kanadische Team aktiv gewesen, wie es hieß. Der Fall ist weiter in der Schwebe.

Bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo treten so viele queere Sportler*innen an wie nie zuvor (queer.de berichtete). (dpa/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (67) Teilen Reddit

Mailand
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Olympia
11.02.26 | Olympische Winterspiele
Auch ohne Medaille: Trans Mann Lundholm schreibt Geschichte
10.02.26 | Protest
"Fuck ICE": (Queere) Athlet*­innen nutzen Olympische Winterspiele für Kritik an Trump
07.02.26 | Wow-Auftritt
Olympische Winterspiele: Mariah Carey glänzt bei Eröffnungsfeier
05.02.26 | Neues Interview
Boxerin Khelif bereit für "Geschlechtertest" vor Olympia 2028
30.01.26 | Sportler*­innen werden offener
Team LGBT bei Olympischen Winterspielen groß wie nie
27.01.26 | Elis Lundholm
Olympische Winterspiele: Trans Mann tritt im Frauen-Wettbewerb an
-w-
Neu auf queer.de
Sachsen
Kritik an transphoben Aussagen des Deutschen Fotomuseums
Guillaume Cizeron
Nach "Schmutzkampagne": Historisches Gold für schwulen Eistänzer
Bild des Tages
Miranda und Emily machen Hamburg zum Laufsteg
Video des Tages
Sexparty auf einem intergalaktisch-phallischen Kreuzfahrtschiff
GNTM
Männer zuerst: Heidi Klum sucht neue "Topmodels"
Gewinnspiel
Das Flüstern der Wälder
Motiv unklar
Schüsse in kanadischer Schule: Trans Verdächtige war 18 Jahre alt
Stellenausschreibung
LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg bietet Studentische Projektmitarbeit im Bildungsteam