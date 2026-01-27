Nach "Schmutzkampagne": Historisches Gold für schwulen Eistänzer

Heute, 12:30h 2 Min.

Der französische Eistänzer Guillaume Cizeron hat Olympia-Geschichte geschrieben. Vier Jahre nach dem Olympiasieg in Peking mit Gabriella Papadakis holte der 31-Jährige am Mittwoch bei den Spielen in Italien Gold mit Laurence Fournier Beaudry. Cizeron, der sich bereits 2020 als schwul geoutet hatte, ist damit der erste Eiskunstläufer, der mit verschiedenen Partnerinnen olympisches Gold im Eistanz gewann.



Mit der gebürtigen Kanadierin Fournier Beaudry, die erst seit wenigen Monaten die französische Staatsbürgerschaft besitzt, verwies er in Mailand die in den vergangenen Jahren dominierenden US-Stars Madison Chock und Evan Bates trotz eines eigenen Patzers und nach umstrittenen Bewertungen auf Platz zwei.

Ex-Eistanzpartnerin löste Wirbel aus



Allerdings wird das neu zusammengestellte Erfolgsduo auch von Kontroversen um ihre Ex-Eistanzpartner*­innen begleitet. Im vergangenen Monat veröffentlichte Papadakis ein Buch, in dem sie beschreibt, dass es in ihrer Beziehung zu Cizeron keine Augenhöhe, sondern vielmehr ein starkes Gefälle gebe. Sie schrieb von einem stark kontrollierenden und fordernden Partner. Cizeron hatte sich kritisch über den Zeitpunkt der Veröffentlichung kurz vor den Winterspielen geäußert und die Vorwürfe als "Schmutzkampagne" zurückgewiesen.

Brisante Vorgeschichte auch um Beaudry

Fournier Beaudrys früherer Eistanzpartner Nikolaj Sørensen, der dem Vernehmen nach auch ihr aktueller Lebenspartner ist, war 2024 nach einer Untersuchung wegen des Vorwurfs der sexuellen Misshandlung von der kanadischen Sportintegritätsbehörde für sechs Jahre gesperrt worden. Sørensen soll demnach 2012 eine US-Eiskunstlauftrainerin und frühere Läuferin sexuell missbraucht haben. Fournier Beaudry betonte aber stets die Unschuld Sørensens.



Im vergangenen Juni wurde die Sperre aus Zuständigkeitsgründen aufgehoben. Der gebürtige Däne Sørensen war zu dem Zeitpunkt weder kanadischer Staatsbürger noch für das kanadische Team aktiv gewesen, wie es hieß. Der Fall ist weiter in der Schwebe.



Bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo treten so viele queere Sportler*innen an wie nie zuvor (queer.de berichtete). (dpa/cw)