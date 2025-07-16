"Drag Race": Deutsche Dragqueen überrascht mit Hitler-Imitation

Heute, 11:11h 3 Min.

The Only Naomy hat bei der derzeit laufenden 3. Staffel von "RuPaul's Drag Race UK vs The World" (erhältlich im Streamingportal WOW Presents Plus) eine durchaus überraschende Entscheidung getroffen  und damit sowohl die anderen Kandidatinnen als auch Moderator RuPaul überrascht.



In der diese Woche veröffentlichten dritten Folge der in Großbritannien auf Englisch gedrehten Realityserie müssen die Queens in "Miss Snatch Game Pageant" einen Promi imitieren. "Naomy, wen spielst du?", fragt der Moderator zu Beginn der Sendung. Naomy: "Gegenfrage: An wen denkst du, wenn du Deutschland hörst?" Dem 65-Jährigen fällt dabei lediglich Heidi Klum ein, von deren Sendung "Project Runway" er einige Elemente für seine Show "geborgt" hat.



Dann rückt Naomy mit ihrer Idee heraus: "Ich bin der verschollene schwule Bruder von Hitler." "Mama Ru", die sonst nie um eine Antwort verlegen ist, bleibt danach sprachlos. Auch die anderen Queens, die weniger kontroverse Figuren wie die spanische Sängerin Charo oder den bösen Wolf aus "Rotkäppchen" imitieren, zeigen sich überrascht.



(Bild: World of Wonder)

Naomy erzählt dann ihren Mitbewerberinnen, warum sie diese Wahl getroffen hat. Sie wolle sich damit gegen den in Deutschland wiederkehrenden Rechtsextremismus positionieren. Sie schäme sich für die deutsche Geschichte, "aber ich bin irgendwie stolz auf das Land, weil wir uns an die Vergangenheit erinnern, wie sie wirklich war." Weiter erklärt die 25-Jährige: "Was ich hier mache, ist fast illegal in Deutschland. Wir machen einfach keine Witze über den Zweiten Weltkrieg. Das ist bei uns ein Tabu."

The Only Naomy warnt vor der AfD  und fühlt sich in Deutschland nicht sicher

Auf die Nachfrage einer britischen Queen erzählt sie davon, wie der Nationalsozialismus derzeit wieder an Popularität gewinnt: "Es sind wirklich angsteinflößende Zeiten in Deutschland, weil wir eine extrem rechte Partei haben. Sie reden genauso wie vor dem Zweiten Weltkrieg. Sie haben die selben Feindbilder wie damals." Sie habe Angst, dass sich die Geschichte wiederhole. Auf die Frage, ob sie sich in Deutschland sicher fühle, antwortet Naomy: "Ehrlich gesagt, eher nicht. Viele aus meiner Community fühlen sich genauso." Sie habe Angst um ihre Zukunft und die Zukunft ihrer Brüder und Schwestern. "Das ist meine Zeit, der Welt zu erzählen, was da draußen los ist, und die Leute zum Handeln zu bewegen", so Naomy weiter. Der Name AfD wird allerdings in der gesamten Sendung nicht ausgesprochen.



Wer glaubt, dass die Parodie hochpolitisch wird, hat sich aber getäuscht. Naomys Figur, die als Gerrharrt H. vorgestellt wird, verbringt ihre Zeit hauptsächlich damit, mit RuPaul zu flirten  sie spricht mit rollendem R in klischeehaftem Deutsch, trägt einen Lederharness und hat einen pinken Oberlippenbart angeklebt. Naomy liefert eine der am positivsten aufgenommenen Imitationen. Gerrharrt bietet RuPaul etwa an, Schnitzel zu machen, oder sagt Sätze wie: "Du kannst Strudel nicht ohne Ru buchstabieren."



RuPaul amüsiert sich über Hitlers kleinen Bruder (Bild: World of Wonder)

Die Parodie wird zum Erfolg. Während Naomy in Folge zwei nur knapp am Ausscheiden vorbeischrammte, zählt sie nun zu den drei am besten bewerteten Kandidatinnen. Am Ende kann sich aber Gawdland aus Thailand durchsetzen, die US-Rapperin Cardi B. imitiert hat. Immerhin: The Only Naomy hat es in Folge vier geschafft. Bei "Drag Race Germany" war die Kandidatin 2023 noch in der dritten Folge ausgeschieden. (dk)