Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56869

Unterstützung für LGBTI-Community in Ungarn

Kai Wegner lädt Budapester Bürgermeister zum CSD Berlin ein

  • Heute, 13:21h 2 Min.

Budapests Bürgermeister Gergely Karácsony hat eine offizielle Einladung zum CSD Berlin erhalten (Bild: © European Union / wikipedia)

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, der CDU-Politiker Kai Wegner, hat den grünen Budapester Bürgermeister Gergely Karácsony und eine Delegation aus der ungarischen Hauptstadt zum Berliner CSD am 25. Juli eingeladen. Hintergrund ist, dass Karácsony trotz eines Verbots der queer­feindlichen ungarischen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán den CSD in der ungarischen Hauptstadt letztes Jahr zuließ und mitdemonstrierte (queer.de berichtete). Deswegen muss er sich nun vor einem Gericht verantworten (queer.de berichtete).

Berlin und Budapest sind seit über 30 Jahren Partnerstädte. In dem persönlichen Schreiben drückte Wegner seine tiefe Besorgnis über die aktuelle Strafverfolgung Karácsonys aus.

"Wir danken dem Regierenden Bürgermeister für diese Entscheidung", erklärte das Berliner CSD-Vorstandsmitglied Thomas Hoffmann. "Berlin zeigt damit Haltung und stellt sich sichtbar an die Seite all jener, die sich für Demokratie, Menschenrechte und Freiheit einsetzen." Der CSD-Verein hatte bereits vergangenen Herbst eine offizielle Einladung des Budapester Bürgermeisters gefordert (queer.de berichtete).

Auch die Lesben und Schwulen in der Union (LSU) begrüßen die Entscheidung des Berliner Stadtchefs: "Kai Wegner setzt mit dieser Einladung ein unmissverständliches Zeichen für die Werte der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte", erklärte der LSU-Landesvorsitzende René Powilleit. "In einer Zeit, in der die Sichtbarkeit und die Rechte der LSBTIQ+-Community in Ungarn massiv unter Druck stehen, zeigt Berlin klare Kante." Das sei ein "kraftvolles Signal für Zusammenhalt in ganz Europa". (cw)

Facebook / LSUBerlin
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt CSD Berlin
30.01.26 | Nach Anklage
Berliner CSD fordert Einladung des Budapester Bürgermeisters
22.11.25 | Deutscher Bundestag
Regenbogen­fahnen-Verbot: Ramelow verteidigt Klöckner
17.10.25 | Mitglieder­versammlung
Berliner CSD-Verein will "neue Phase der Professionalisierung" erreichen
30.07.25 | Berlin
Wegen Attacke auf Polizisten beim Internationalist Queer Pride: 1.800 Euro Strafe
27.07.25 | An Demo-Wagen
Angriffe auf LSU-Mitglieder während Berliner CSD
27.07.25 | Bild des Tages
Monrose beim Berliner CSD: "Es war wieder 2006"
-w-
Neu auf queer.de
Vorentscheid-Show am 28. Februar
Sarah Engels über ESC-Boykott: "Musik soll im Vordergrund stehen"
Unterstützung für LGBTI-Community in Ungarn
Kai Wegner lädt Budapester Bürgermeister zum CSD Berlin ein
Widerstand gegen Regierung
Trotz Trump-Verbot: Demonstrierende hissen die Regenbogen­fahne am Stonewall-Denkmal
Neues Buch
Ole von Beust nimmt Politiker-Sprech aufs Korn
The Only Naomy
"Drag Race": Deutsche Dragqueen überrascht mit Hitler-Imitation
Gewinnspiel
Love so Pure
Bildband
Unzensiert: Gruenholtz öffnet sein Archiv
Video des Tages
Queeres Erwachen eines 15-Jährigen