Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56872

Offen für eine neue Liebe

Jochen Schropp bestätigt Ehe-Aus: "Es ist vorerst besser so"

Jochen Schropp bestätigt das Ende seiner Ehe. "Norman wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben, aber es ist vorerst besser so", erklärte der Moderator am Rande der Berlinale.


Ein Bild aus besseren Zeiten: Jochen Schropp (li.) und Norman (Bild: Instagram / Jochen Schropp)

  • Heute, 15:52h 2 Min.

Die Ehe von Jochen Schropp (47) und seinem Mann Norman ist am Ende. Das bestätigte der TV-Moderator am Donnerstag am Rande der Berlinale im Interview mit "Bunte". "Norman wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben, aber es ist vorerst besser so", erklärte Schropp auf dem Berlinale Opening im Hotel S/O Berlin.

Im vergangenen September hatte der "Promi Big Brother"-Moderator zunächst eine Ehepause bekannt gemacht, später legte Schropp den Ehering ab. Die Trennung auf Zeit sei damals nicht seine Entscheidung gewesen, sagte er  und räumte ein, dass gemeinsame Paarzeit zuletzt zu kurz gekommen sei. Zugleich machte er deutlich, dass er noch Hoffnung habe. Nun scheint die Entscheidung gefallen, die Beziehung wohl endgültig beendet.

"Weiß nicht, ob ich wieder einen Mann wie Norman finde"

Die Trennung setzt Jochen Schropp sichtbar zu. Im Interview mit "Bunte" sagte er offen: "Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder so einen Mann wie Norman finden werde." Für eine neue Liebe wäre er grundsätzlich aber bereit, betonte der 47-Jährige: "Ich hoffe, jemanden zu treffen, dem ich auf Augenhöhe begegnen kann. Dafür bin ich offen. Aber ich habe auch kein Problem damit, jetzt erst mal Single zu sein."

Während der Beziehungspause nahm sich Jochen Schropp eine Auszeit in seiner zweiten Heimat Kapstadt. In Südafrika habe er zunächst seine Single-Zeit genossen, sei dann aber mit einem Mann "emotional involviert" gewesen. Das sei "nicht schön" gewesen, sagte Schropp  er gehe immer "all in", wenn er sich verliebe. Den Glauben an die Liebe habe er dennoch nicht verloren, auch wenn die Beziehung zu seinem Ex-Mann nicht mehr zu retten gewesen sei.

Instagram | Jochen Schropp ist wieder zu haben...
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Schropp und Norman kamen 2018 zusammen, im selben Jahr outete sich der Moderator in der Öffentlichkeit (queer.de berichtete). Im März 2022 heiratete das Paar standesamtlich in Berlin, im April folgte eine Zeremonie in Südafrika (queer.de berichtete). (spot/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (40) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Jochen Schropp
06.09.25 | Offene Worte
Ehe-Aus? Jochen Schropp ist "weder in einer Partnerschaft noch Single"
03.02.25 | Mit den Jochens
Zwei schwule Moderatoren für "Big Brother  Die Show"
01.11.24 | Interview
"Licht Aus": Jochen Schropp im Darkroom
28.08.24 | "Spiegel"-Interview
Jochen Schropp spricht über seine erste Liebe
20.04.24 | Fernsehen
ZDF zeigt queere Folge der Heimatfilm-Reihe "Lena Lorenz"
20.04.23 | Interview zur Kampagne #OrteFürAlle
Jochen Schropp: "Darf ich das eigentlich noch sagen?"
Neu auf queer.de
Offen für eine neue Liebe
Jochen Schropp bestätigt Ehe-Aus: "Es ist vorerst besser so"
SZ-Interview
Peter Plate: "Ich betete jeden Abend verzweifelt zu Gott, dass ich heterosexuell werde"
Vorentscheid-Show am 28. Februar
Sarah Engels über ESC-Boykott: "Musik soll im Vordergrund stehen"
Unterstützung für LGBTI-Community in Ungarn
Kai Wegner lädt Budapester Bürgermeister zum CSD Berlin ein
Widerstand gegen Regierung
Trotz Trump-Verbot: Demonstrierende hissen die Regenbogen­fahne am Stonewall-Denkmal
Neues Buch
Ole von Beust nimmt Politiker-Sprech aufs Korn
The Only Naomy
"Drag Race": Deutsche Dragqueen überrascht mit Hitler-Imitation
Gewinnspiel
Love so Pure