Jochen Schropp bestätigt Ehe-Aus: "Es ist vorerst besser so"



Ein Bild aus besseren Zeiten: Jochen Schropp (li.) und Norman (Bild: Instagram / Jochen Schropp

Heute, 15:52h 2 Min.

Die Ehe von Jochen Schropp (47) und seinem Mann Norman ist am Ende. Das bestätigte der TV-Moderator am Donnerstag am Rande der Berlinale im Interview mit "Bunte". "Norman wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben, aber es ist vorerst besser so", erklärte Schropp auf dem Berlinale Opening im Hotel S/O Berlin.



Im vergangenen September hatte der "Promi Big Brother"-Moderator zunächst eine Ehepause bekannt gemacht, später legte Schropp den Ehering ab. Die Trennung auf Zeit sei damals nicht seine Entscheidung gewesen, sagte er  und räumte ein, dass gemeinsame Paarzeit zuletzt zu kurz gekommen sei. Zugleich machte er deutlich, dass er noch Hoffnung habe. Nun scheint die Entscheidung gefallen, die Beziehung wohl endgültig beendet.

"Weiß nicht, ob ich wieder einen Mann wie Norman finde"

Die Trennung setzt Jochen Schropp sichtbar zu. Im Interview mit "Bunte" sagte er offen: "Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder so einen Mann wie Norman finden werde." Für eine neue Liebe wäre er grundsätzlich aber bereit, betonte der 47-Jährige: "Ich hoffe, jemanden zu treffen, dem ich auf Augenhöhe begegnen kann. Dafür bin ich offen. Aber ich habe auch kein Problem damit, jetzt erst mal Single zu sein."



Während der Beziehungspause nahm sich Jochen Schropp eine Auszeit in seiner zweiten Heimat Kapstadt. In Südafrika habe er zunächst seine Single-Zeit genossen, sei dann aber mit einem Mann "emotional involviert" gewesen. Das sei "nicht schön" gewesen, sagte Schropp  er gehe immer "all in", wenn er sich verliebe. Den Glauben an die Liebe habe er dennoch nicht verloren, auch wenn die Beziehung zu seinem Ex-Mann nicht mehr zu retten gewesen sei.



Schropp und Norman kamen 2018 zusammen, im selben Jahr outete sich der Moderator in der Öffentlichkeit (queer.de berichtete). Im März 2022 heiratete das Paar standesamtlich in Berlin, im April folgte eine Zeremonie in Südafrika (queer.de berichtete). (spot/cw)