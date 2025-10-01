Lüneburg: Minister kommt zur Wahl des schwulen Heidekönigs

Heute, 04:21h 1 Min.

In Lüneburg wird am Samstag (16 Uhr) der 22. schwule Heidekönig gesucht. Bisher gibt es zwei Bewerber für die Wahl im Fürstensaal des historischen Rathauses der Hansestadt.



Der scheidende König Eric Böttcher übernahm das Amt im vergangenen Jahr (queer.de berichtete). Der Verwaltungsbeamte repräsentierte Lüneburg und die queere Community bei zahlreichen Veranstaltungen. Zur Wahl stellen sich Jean Luc Reme Jabiro (31) aus Ruanda und der Wiener Internetspezialist René Duchon (32).



Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) wird zur Zeremonie erwartet. Zudem haben 17 befreundete Königshäuser zugesagt.



Die Ursprünge des Amtes reichen in das Jahr 2000, als die Lüneburger Kampagne "Hin und Wech" den Titel ins Leben rief. Ziel war es, ein queeres Pendant zu traditionellen Majestäten wie der Heidekönigin aus Amelinghausen zu schaffen und auf die Gefahren von HIV hinzuweisen. Während der Corona-Zeit wurde kein Titel vergeben. (cw/dpa)