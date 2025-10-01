Lüneburg: Minister kommt zur Wahl des schwulen Heidekönigs

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56873
  • Heute, 04:21h 1 Min.

Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (Bild: photothek.net / wikipedia)

In Lüneburg wird am Samstag (16 Uhr) der 22. schwule Heidekönig gesucht. Bisher gibt es zwei Bewerber für die Wahl im Fürstensaal des historischen Rathauses der Hansestadt.

Der scheidende König Eric Böttcher übernahm das Amt im vergangenen Jahr (queer.de berichtete). Der Verwaltungsbeamte repräsentierte Lüneburg und die queere Community bei zahlreichen Veranstaltungen. Zur Wahl stellen sich Jean Luc Reme Jabiro (31) aus Ruanda und der Wiener Internetspezialist René Duchon (32).

Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) wird zur Zeremonie erwartet. Zudem haben 17 befreundete Königshäuser zugesagt.

Die Ursprünge des Amtes reichen in das Jahr 2000, als die Lüneburger Kampagne "Hin und Wech" den Titel ins Leben rief. Ziel war es, ein queeres Pendant zu traditionellen Majestäten wie der Heidekönigin aus Amelinghausen zu schaffen und auf die Gefahren von HIV hinzuweisen. Während der Corona-Zeit wurde kein Titel vergeben. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Niedersachsen
06.02.26 | Hannover
"Goldmarie" für queeres Engagement in Niedersachsen
24.12.25 | dpa-Anfrage
Niedersachsen: Hunderte änderten ihren Geschlechtseintrag
24.11.25 | Niedersachsen
Unbekannte kleben Hakenkreuz auf queeres Jugendzentrum Gifhorn
18.11.25 | "Gefährdung von Kindern"
Nach queer­feindlichen Äußerungen: Landtag hebt Immunität von Vanessa Behrendt auf
11.11.25 | Politische Liste
Niedersachsen erhöht Förderung für queere Akzeptanzarbeit
01.10.25 | Niedersachen
Konstantin Kuhle kandidiert nicht erneut für FDP-Landesvorsitz
-w-
Neu auf queer.de
Nach der Wahl packte sie die Koffer
Rosie O'Donnell wagte einen kurzen Besuch in die USA
Niedersachsen
Lüneburg: Minister kommt zur Wahl des schwulen Heidekönigs
Offen für eine neue Liebe
Jochen Schropp bestätigt Ehe-Aus: "Es ist vorerst besser so"
SZ-Interview
Peter Plate: "Ich betete jeden Abend verzweifelt zu Gott, dass ich heterosexuell werde"
Vorentscheid-Show am 28. Februar
Sarah Engels über ESC-Boykott: "Musik soll im Vordergrund stehen"
Unterstützung für LGBTI-Community in Ungarn
Kai Wegner lädt Budapester Bürgermeister zum CSD Berlin ein
Widerstand gegen Regierung
Trotz Trump-Verbot: Demonstrierende hissen die Regenbogen­fahne am Stonewall-Denkmal
Neues Buch
Ole von Beust nimmt Politiker-Sprech aufs Korn