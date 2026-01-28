Schachtsiek Familien Stiftung sucht Verwaltungskraft (m/w/d) auf Minijobbasis

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56875
  • Heute, 05:02h 1 Min.

Die Schachtsiek Familien Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich für LSBTIQ, Wissenschaft, Kunst und Kultur engagiert. Zur Unterstützung unserer Stiftungsarbeit suchen wir zum April 2026 eine zuverlässige und strukturierte

Verwaltungskraft (m/w/d) auf Minijobbasis.

Ihre Aufgaben
● Allgemeine Büro- und Organisationsaufgaben
● Vorbereitende Buchhaltung
● Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen (Vorstand, Kuratorium) einschließlich Protokollführung
● Erstellung von Förderbescheiden
● Prüfung und Dokumentation von Sach- und Finanzberichten geförderter Projekte
● Pflege und Strukturierung digitaler Ablagen

Ihr Profil
● Erfahrung in der Verwaltung, idealerweise in einer gemeinnützigen Organisation
● Grundkenntnisse der Buchhaltung
● Organisationsgeschick sowie eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
● Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Word und Excel)
● Diskretion, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein

Wir bieten
● Eine sinnstiftende und verantwortungsvolle Tätigkeit in einer gemeinnützigen Stiftung
● Flexible Arbeitszeiten nach Absprache
● öglichkeit zum anteiligen mobilen Arbeiten (Homeoffice)
● Ein wertschätzendes, persönliches Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen
Beschäftigungsumfang: Minijob (bis 556  monatlich)

Arbeitsbeginn: April 2026
Arbeitsort: Berlin

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse) per E-Mail an: vorstand@schachtsiek.org

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Schachtsiek Familien Stiftung (Vorstand)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Jobs
12.02.26 | Stellenausschreibung
LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg bietet Studentische Projektmitarbeit im Bildungsteam
11.02.26 | Stellenausschreibung
Schwulen­beratung Berlin sucht Mitarbeitende*n für die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle / das Drugchecking Berlin
11.02.26 | Stellenausschreibung
Trans*Recht e.V. Bremen sucht Verwaltungs- / Buchführungskraft
10.02.26 | Stellenausschreibung
LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg sucht Hauswirtschaftskraft für Queere Schutzwohnung
10.02.26 | Stellenausschreibung
LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg sucht Betreuungsbegleitung für Queere Schutzwohnung
28.01.26 | Stellenausschreibung
Mann-O-Meter sucht Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d)
-w-
Neu auf queer.de
Video des Tages
Ein schwuler Witwer, ein Drittklässler und ein magischer Stift
Gewinnspiel
WOKE.UP Kaffee-Pakete
Popkultur-Phänomen
Alles schon x-mal gesehen: "Heated Rivalry" bietet der queeren Community wenig Neues!
Wahlprogramm
Berlins Grüne fordern Flinta-Abteile in der U-Bahn
Stellenausschreibung
Schachtsiek Familien Stiftung sucht Verwaltungskraft (m/w/d) auf Minijobbasis
Bild des Tages
Erste Bilder: Nessi und Ross bei "Let's Dance"
Nach der Wahl packte sie die Koffer
Rosie O'Donnell wagte einen kurzen Besuch in die USA
Niedersachsen
Lüneburg: Minister kommt zur Wahl des schwulen Heidekönigs