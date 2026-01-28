Schachtsiek Familien Stiftung sucht Verwaltungskraft (m/w/d) auf Minijobbasis

Heute, 05:02h 1 Min.

Die Schachtsiek Familien Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich für LSBTIQ, Wissenschaft, Kunst und Kultur engagiert. Zur Unterstützung unserer Stiftungsarbeit suchen wir zum April 2026 eine zuverlässige und strukturierte



Verwaltungskraft (m/w/d) auf Minijobbasis.



Ihre Aufgaben

● Allgemeine Büro- und Organisationsaufgaben

● Vorbereitende Buchhaltung

● Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen (Vorstand, Kuratorium) einschließlich Protokollführung

● Erstellung von Förderbescheiden

● Prüfung und Dokumentation von Sach- und Finanzberichten geförderter Projekte

● Pflege und Strukturierung digitaler Ablagen



Ihr Profil

● Erfahrung in der Verwaltung, idealerweise in einer gemeinnützigen Organisation

● Grundkenntnisse der Buchhaltung

● Organisationsgeschick sowie eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise

● Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Word und Excel)

● Diskretion, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein



Wir bieten

● Eine sinnstiftende und verantwortungsvolle Tätigkeit in einer gemeinnützigen Stiftung

● Flexible Arbeitszeiten nach Absprache

● öglichkeit zum anteiligen mobilen Arbeiten (Homeoffice)

● Ein wertschätzendes, persönliches Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen

Beschäftigungsumfang: Minijob (bis 556  monatlich)



Arbeitsbeginn: April 2026

Arbeitsort: Berlin



Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse) per E-Mail an:



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.



Schachtsiek Familien Stiftung (Vorstand)