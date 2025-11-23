Berlins Grüne fordern Flinta-Abteile in der U-Bahn

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56876
  • Heute, 05:13h 2 Min.

Symbolbild: U-Bahn in Berlin

Sieben Monate vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September wollen die Berliner Grünen ihr Wahlprogramm beschließen. Rund 180 Delegierte kommen dazu am Samstag zu einem zweitägigen Parteitag zusammen. Grundlage ist ein etwa 130 Seiten umfassender Programmentwurf, der in den vergangenen Monaten unter Beteiligung zahlreicher Parteimitglieder entstanden ist.

"Berlin wird gerade immer grauer, härter und dreckiger", heißt es in der Präambel des Programmentwurfs. Das liegt nach Meinung der Grünen an einer "Rückschrittskoalition" aus CDU und SPD. "Wir wollen es weiter schillernd, pulsierend, vielfältig und lebenswert in allen Bezirken", so die Partei, die seit 2023 in der Opposition ist. Schwerpunkte legt sie auf mehr Klimaschutz, bezahlbare Mieten und eine Verkehrswende weg von fossilen Energien.

Neben einem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) setzt die Partei auf mehr Sicherheit für Fahrgäste auf Bahnhöfen und in den Bahnen, Trams und Bussen. "Zum Schutz vor Übergriffen und Belästigung wollen wir Abteile für Frauen, Lesben, inter*, nicht-binäre, trans* und agender Personen (FLINTA*) in der U-Bahn erproben und die Präsenz von Sicherheitsteams aus Polizei und Mitarbeitenden der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ausbauen", heißt es dazu unter anderem im Programmentwurf.

Vor dem Parteitag lagen 1.200 Änderungsanträge vor, viele davon werden bei dem Treffen diskutiert. Am Sonntagnachmittag soll das Wahlprogramm dann endgültig beschlossen werden. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (20) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Bündnis 90/Die Grünen
27.01.26 | Nordrhein-Westfalen
Gleichstellungsministerin Josefine Paul zurückgetreten
07.01.26 | Grüne fordern Aktionsplan Queer
"Die Söder-Regierung lässt rund eine Million queere Menschen in Bayern weiterhin im Stich"
27.12.25 | Tübingens Oberbürgermeister
Palmer offen für Rückkehr zu den Grünen
10.12.25 | "Feindliches Klima" unter Trump
Grüne: Bundes­regierung warnt queere Reisende nicht ausreichend vor USA
09.12.25 | "Kein Bock mehr auf Hasskommentare"
Ricarda Lang zeigt Hater*­innen den Stinkefinger
23.11.25 | Berlin-Wahl 2025
Ein schwuler Grüner will ins Rote Rathaus
-w-
Neu auf queer.de
Kommentar
"Sichere" Herkunftsstaaten: Schutz wird zur Fiktion
Video des Tages
Ein schwuler Witwer, ein Drittklässler und ein magischer Stift
Gewinnspiel
WOKE.UP Kaffee-Pakete
Popkultur-Phänomen
Alles schon x-mal gesehen: "Heated Rivalry" bietet der queeren Community wenig Neues!
Wahlprogramm
Berlins Grüne fordern Flinta-Abteile in der U-Bahn
Stellenausschreibung
Schachtsiek Familien Stiftung sucht Verwaltungskraft (m/w/d) auf Minijobbasis
Bild des Tages
Erste Bilder: Nessi und Ross bei "Let's Dance"
Nach der Wahl packte sie die Koffer
Rosie O'Donnell wagte einen kurzen Besuch in die USA