Liebessuche

"Love Hunter": Twenty4Tim zeigt seine Datingshow ab Sonntag

"Twenty4Tim: Love Hunter" startet bereits am Wochenende. Das gab der queere Influencer nun bekannt und verriet auch neue Details zu seiner Datingshow.


Twenty4Tim wird in einer ganz auf ihn selbst zugeschnittenen Datingshow zu sehen sein (Bild: IMAGO / Gartner)
  • Heute, 13:52h 2 Min.

Twenty4Tim (25) und seine Liebessuche gehen passend zum Valentinstag schon am Wochenende an den Start. Der queere Social-Media- und TV-Star erklärte am Samstag (14. Februar) auf Instagram: "Es ist soweit. Während ich diese Zeilen schreibe, sind meine Hände extrem am zittern. Meine Dating Show beginnt morgen @lovehunterofficial & ihr könnt meine Suche nach der wahren Liebe miterleben."

Dazu teilte der 25-Jährige einen Trailer zu seiner Show "Love Hunter", die demnach ab 15. Februar auf Joyn und ab 25. Februar auf YouTube zu sehen ist. In der Sendung werden zwölf Männer und Frauen um die Liebe von Twenty4Tim kämpfen, heißt es in dem Clip. Unter den Teilnehmenden meinen es aber offenbar nicht alle ernst. "Unter euch sind Faker, die bereits in einer Beziehung sind", erklärt der Protagonist in dem Trailer. "Viele Emotionen, viel Streit, viel Drama", verspricht der Einspieler außerdem.

Millionen folgen Twenty4Tim in den sozialen Medien

Die Unterstützung seiner Fans dürfte Twenty4Tim gewiss sein. Er kommt auf TikTok, Instagram und Co. auf Millionen von Follower*innen. Auch die deutsche Fernsehlandschaft ist in den vergangenen Jahren auf den bisexuellen Influencer mit der großen Reichweite aufmerksam geworden. Neben seiner Teilnahme an der RTL-Show "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!" 2024, bei der er Dritter wurde, moderiert er auch die neue Staffel von "Reality Queens  Auf High Heels durch den Dschungel" (queer.de berichtete).

Musikalisch feierte er ebenfalls bereits Erfolge, konnte viermal die Spitze der deutschen Single-Charts erobern. Zuletzt schnappte sich seine Single "I don't care" direkt nach der Teilnahme am Dschungelcamp die Charts-Spitze.

2024 brachte er auch gemeinsam mit Pop-Titan Dieter Bohlen (72) eine deutsche Version des Modern-Talking-Megahits "Cheri Cheri Lady" heraus (queer.de berichtete). Das Lied schaffte es auf Platz zwei der Charts. (cw/spot)

