Ian McKellen nach schwerem Sturz: "Der Tod ist stets präsent"

Heute, 02:13h 2 Min.

Für Sir Ian McKellen (86) ist "der Tod immer präsent". Das erklärte der schwule Schauspieler zwei Jahre, nachdem er während einer Aufführung im Londoner West End von der Bühne gestürzt war. Der 86-Jährige erlitt damals Verletzungen an Handgelenk und Wirbelsäule. Während einer Kampfszene hatte er im Noël Coward Theatre im Juni 2024 den Halt verloren (queer.de berichtete).



Der britische Schauspielstar sprach nun in einem Interview mit der Zeitung "The Times" darüber, wie sich der Sturz psychisch auf ihn ausgewirkt hat: "Ich habe akzeptiert, dass ich nicht unsterblich bin", erklärte er. "Aber ich bin noch funktionsfähig. Und die Unausweichlichkeit des Todes ergibt sich nicht nur aus dem, was man selbst empfindet, sondern auch aus der einfachen Tatsache, dass Freunde sterben  ständig." Er fuhr fort: "Wenn man jung ist, ist der Tod etwas Erstaunliches, etwas Faszinierendes, aber er ist ein Merkmal des Älterwerdens. Der Tod wird allgegenwärtig."

Schauspieler hatte mit "Scham" zu kämpfen

McKellen sagte zudem, wenn jemand, den er kenne, stirbt, "bleibt das Gefühl zurück, dass man noch mehr hätte tun können  ich hätte mehr Zeit mit ihnen verbringen, diese Einladung annehmen, diese Arbeit mit ihnen erledigen können".



Der Schauspieler fügte hinzu: "Was ich über mein Leben denke, ist, dass ich noch mehr zu tun habe." Bereits kurz nach seinem Sturz sagte der "Herr der Ringe"-Star, dass er seit dem Vorfall mit "Scham" zu kämpfen habe und sich weigere, hinauszugehen, aus Angst, "mit jemandem zusammenzustoßen". "Ich habe diesen Sturz ich weiß nicht wie oft noch einmal durchlebt. Es war schrecklich", erzählte er dem Magazin "Saga".

Rückkehr vor die Kamera

"Ich muss mir immer wieder versichern, dass ich nicht zu alt zum Spielen bin und dass es nur ein verdammter Unfall war", sagte er. "Ich habe nicht das Bewusstsein verloren, mir war nicht schwindelig, aber ich konnte nicht zurückkehren und sie haben trotzdem ohne mich weitergespielt."



Bald soll Ian McKellen wieder vor der Kamera stehen. Er schlüpft erneut in die Rolle des Gandalf in dem Film "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum". Der Streifen wird angeblich ab Juli in Neuseeland gedreht. (cw/spot)