Drei Männer attackieren queere Bar in Frankfurt

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56895
  • Heute, 04:52h 1 Min.

Schäfergasse, Frankfurt

Symbolbild (Bild: ChatGPT)

Zu einem homofeindlichen Angriff auf ein Szenelokal kam es am Samstagabend in der Frankfurter Innenstadt. Drei unbekannte Personen sind derzeit flüchtig.

Nach bisherigen Erkenntnissen traten gegen 22:40 Uhr drei unbekannte männliche Personen gegen die verschlossene Tür einer Gaststätte in der Schäfergasse. Eine Mitarbeiterin öffnete daraufhin die Tür und die Personen äußerten sowohl gegen die Mitarbeiterin als auch gegen weitere anwesende Gäste homophobe Beleidigungen. Die Täter flüchteten anschließend in einem Pkw.

Personen, die Angaben zum Sachverhalt oder den unbekannten Männern machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem örtlich zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer (069) 755 10 100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (cw/pm)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit

Schäfergasse, Frankfurt
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Queerfeindliche Gewalt in Frankfurt
26.10.25 | Polizeibericht
Faustschläge ins Gesicht: Homofeindliche Attacke in Frankfurt
26.07.25 | Polizeibericht
Frankfurt: Festnahme nach homofeindlichem Angriff
22.07.25 | Polizeibericht
Dreieich: Homophobe Beleidigungen aus Auto heraus
27.04.25 | Zeug*­innen gesucht
Queer­feindlicher Angriff in Frankfurt  ein Mann verletzt
22.04.25 | Frankfurt am Main
Queer­feindlicher Gruppen-Angriff auf 60-Jährigen
17.04.25 | Frankfurt am Main
Homophobe Beleidigung und Todesdrohung im Gym  Festnahme
-w-
Neu auf queer.de
Bild des Tages
Schwules "Herzkino" zur Primetime im ZDF
Kommentar
AfD-Verbot: Die Sehnsucht nach dem einfachen Schnitt
Hamburger Lessingtage
Theaterprojekt stimmt für Prüfung eines AfD-Verbots
Gewinnspiel
Amrum
Polizeibericht
Drei Männer attackieren queere Bar in Frankfurt
Schwuler Klatsch über einen Musiker
War Franz von Holstein tatsächlich homo­sexuell?
Berlinale-Film "Rose"
Wie es für Sandra Hüller war, sich als Mann auszugeben
Im Vorstellungsvideo verraten
"Let's Dance"-Star Ross Antony: Darum geht er als Letzter ins Bett