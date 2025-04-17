Drei Männer attackieren queere Bar in Frankfurt

Heute, 04:52h 1 Min.



Symbolbild (Bild: ChatGPT)

Zu einem homofeindlichen Angriff auf ein Szenelokal kam es am Samstagabend in der Frankfurter Innenstadt. Drei unbekannte Personen sind derzeit flüchtig.



Nach bisherigen Erkenntnissen traten gegen 22:40 Uhr drei unbekannte männliche Personen gegen die verschlossene Tür einer Gaststätte in der Schäfergasse. Eine Mitarbeiterin öffnete daraufhin die Tür und die Personen äußerten sowohl gegen die Mitarbeiterin als auch gegen weitere anwesende Gäste homophobe Beleidigungen. Die Täter flüchteten anschließend in einem Pkw.



Personen, die Angaben zum Sachverhalt oder den unbekannten Männern machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem örtlich zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer (069) 755 10 100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (cw/pm)