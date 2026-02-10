https://queer.de/?56906
Stellenausschreibung
Checkpoint BLN sucht medizinische:n Fachangestellte:n (MFA) bzw. Kranken- und Gesundheitspfleger:in und Dokumentationsassistenz
- Heute, 09:33h 2 Min.
Die Schwulenberatung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 270 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.
Der Checkpoint BLN ist eine Anlaufstelle für Fragen der sexuellen Gesundheit und richtet sich an LSBTIQ* Personen.
Wir suchen für den Checkpoint BLN zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine:n medizinische:n Fachangestellte:n (MFA) bzw. eine:n Kranken-/ Gesundheitspfleger:in und Dokumentationsassistenz (30-39 Stunden).
Aufgaben
● Mitarbeit in der wissenschaftlichen Evaluation
- Management, Dokumentation medizinischer Befunde und Information der Nutzer:innen über die Ergebnisse
- Erfassung von Behandlungs- und Beratungsleistungen in Datenbanken
- Zusammenführung von Daten aus unterschiedlichen Datenquellen und deren Pflege
- Mitarbeit bei wissenschaftlichen Auswertungen und Berichten
● Mitarbeit im Pflege- und Laborteam
- Durchführung von Blutentnahmen, Anlegen von Infusionen sowie Verabreichung von Impfungen und Antibiotika
- Vorbereitung und Nachbereitung der Behandlungsräume
- Umsetzung von Hygiene- und Qualitätsstandards
- Dokumentation in der Praxissoftware sowie statistische Erfassung
- Übernahme von Empfangstätigkeiten bei Krankheitsvertretungen
Anforderungen
● Ausbildung als MFA, Kranken- und Gesundheitspfleger:in oder vergl. Qualifikation
● Sicherer Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und gängiger Software
● Deutsch- und Englischkenntnisse mindestens auf B2-Niveau
● Sensibilität für Mehrfachdiskriminierung (z.B. Rassismus, Queerfeindlichkeit, Klassismus)
● Eine eigenverantwortliche, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
Wünschenswert
● Erfahrung in der Mitarbeit an Studien, idealerweise als Study Nurse (inkl. GCP-Zertifikat)
● Kenntnisse in Statistikprogrammen (z. B. SPSS oder vergleichbare Programme)
● Kenntnisse zu HIV, STI, Hepatitiden, Substanzkonsum sowie zu aktuellen Präventions- und Schadensminderungsstrategien
● Weitere Sprachkenntnisse
● Zugehörigkeit zur LSBTIQ*-Community oder sehr gute Kenntnisse ihrer Lebenswelten
Wir bieten
● Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
● Vergütung angelehnt an den TV-L (MFA: EG6 | Kranken- und Gesundheitspfleger:in: EG 8)
● 30 Urlaubstage, JobTicket
● Regelmäßige Dienstbesprechungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten
● Mitarbeit in einem innovativen und diversen Team
Bewerbung
Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) auf Deutsch per E-Mail mit dem Kennwort A3/2026/02 bis einschließlich 15.03.2026 an:
Fragen gerne per E-Mail an Jacques Kohl (Leitung Checkpoint BLN)