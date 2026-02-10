Heute, 09:33h 2 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 270 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.



Der Checkpoint BLN ist eine Anlaufstelle für Fragen der sexuellen Gesundheit und richtet sich an LSBTIQ* Personen.



Wir suchen für den Checkpoint BLN zum nächstmöglichen Zeitpunkt



eine:n medizinische:n Fachangestellte:n (MFA) bzw. eine:n Kranken-/ Gesundheitspfleger:in und Dokumentationsassistenz (30-39 Stunden).



Aufgaben

● Mitarbeit in der wissenschaftlichen Evaluation

- Management, Dokumentation medizinischer Befunde und Information der Nutzer:­innen über die Ergebnisse

- Erfassung von Behandlungs- und Beratungsleistungen in Datenbanken

- Zusammenführung von Daten aus unterschiedlichen Datenquellen und deren Pflege

- Mitarbeit bei wissenschaftlichen Auswertungen und Berichten

● Mitarbeit im Pflege- und Laborteam

- Durchführung von Blutentnahmen, Anlegen von Infusionen sowie Verabreichung von Impfungen und Antibiotika

- Vorbereitung und Nachbereitung der Behandlungsräume

- Umsetzung von Hygiene- und Qualitätsstandards

- Dokumentation in der Praxissoftware sowie statistische Erfassung

- Übernahme von Empfangstätigkeiten bei Krankheitsvertretungen



Anforderungen

● Ausbildung als MFA, Kranken- und Gesundheitspfleger:in oder vergl. Qualifikation

● Sicherer Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und gängiger Software

● Deutsch- und Englischkenntnisse mindestens auf B2-Niveau

● Sensibilität für Mehrfachdiskriminierung (z.B. Rassismus, Queer­feindlichkeit, Klassismus)

● Eine eigenverantwortliche, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise



Wünschenswert

● Erfahrung in der Mitarbeit an Studien, idealerweise als Study Nurse (inkl. GCP-Zertifikat)

● Kenntnisse in Statistikprogrammen (z. B. SPSS oder vergleichbare Programme)

● Kenntnisse zu HIV, STI, Hepatitiden, Substanzkonsum sowie zu aktuellen Präventions- und Schadensminderungsstrategien

● Weitere Sprachkenntnisse

● Zugehörigkeit zur LSBTIQ*-Community oder sehr gute Kenntnisse ihrer Lebenswelten



Wir bieten

● Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

● Vergütung angelehnt an den TV-L (MFA: EG6 | Kranken- und Gesundheitspfleger:in: EG 8)

● 30 Urlaubstage, JobTicket

● Regelmäßige Dienstbesprechungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten

● Mitarbeit in einem innovativen und diversen Team



Bewerbung

Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) auf Deutsch per E-Mail mit dem Kennwort A3/2026/02 bis einschließlich 15.03.2026 an:



Fragen gerne per E-Mail an Jacques Kohl (Leitung Checkpoint BLN)