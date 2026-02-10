Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56906
  • Heute, 09:33h 2 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 270 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.

Der Checkpoint BLN ist eine Anlaufstelle für Fragen der sexuellen Gesundheit und richtet sich an LSBTIQ* Personen.

Wir suchen für den Checkpoint BLN zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine:n medizinische:n Fachangestellte:n (MFA) bzw. eine:n Kranken-/ Gesundheitspfleger:in und Dokumentationsassistenz (30-39 Stunden).

Aufgaben
● Mitarbeit in der wissenschaftlichen Evaluation
- Management, Dokumentation medizinischer Befunde und Information der Nutzer:­innen über die Ergebnisse
- Erfassung von Behandlungs- und Beratungsleistungen in Datenbanken
- Zusammenführung von Daten aus unterschiedlichen Datenquellen und deren Pflege
- Mitarbeit bei wissenschaftlichen Auswertungen und Berichten
● Mitarbeit im Pflege- und Laborteam
- Durchführung von Blutentnahmen, Anlegen von Infusionen sowie Verabreichung von Impfungen und Antibiotika
- Vorbereitung und Nachbereitung der Behandlungsräume
- Umsetzung von Hygiene- und Qualitätsstandards
- Dokumentation in der Praxissoftware sowie statistische Erfassung
- Übernahme von Empfangstätigkeiten bei Krankheitsvertretungen

Anforderungen
● Ausbildung als MFA, Kranken- und Gesundheitspfleger:in oder vergl. Qualifikation
● Sicherer Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und gängiger Software
● Deutsch- und Englischkenntnisse mindestens auf B2-Niveau
● Sensibilität für Mehrfachdiskriminierung (z.B. Rassismus, Queer­feindlichkeit, Klassismus)
● Eine eigenverantwortliche, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise

Wünschenswert
● Erfahrung in der Mitarbeit an Studien, idealerweise als Study Nurse (inkl. GCP-Zertifikat)
● Kenntnisse in Statistikprogrammen (z. B. SPSS oder vergleichbare Programme)
● Kenntnisse zu HIV, STI, Hepatitiden, Substanzkonsum sowie zu aktuellen Präventions- und Schadensminderungsstrategien
● Weitere Sprachkenntnisse
● Zugehörigkeit zur LSBTIQ*-Community oder sehr gute Kenntnisse ihrer Lebenswelten

Wir bieten
● Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
● Vergütung angelehnt an den TV-L (MFA: EG6 | Kranken- und Gesundheitspfleger:in: EG 8)
● 30 Urlaubstage, JobTicket
● Regelmäßige Dienstbesprechungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten
● Mitarbeit in einem innovativen und diversen Team

Bewerbung
Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) auf Deutsch per E-Mail mit dem Kennwort A3/2026/02 bis einschließlich 15.03.2026 an: jobs@schwulenberatungberlin.de

Fragen gerne per E-Mail an Jacques Kohl (Leitung Checkpoint BLN) j.kohl@checkpoint-bln.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Jobs
14.02.26 | Stellenausschreibung
Schachtsiek Familien Stiftung sucht Verwaltungskraft (m/w/d) auf Minijobbasis
12.02.26 | Stellenausschreibung
LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg bietet Studentische Projektmitarbeit im Bildungsteam
11.02.26 | Stellenausschreibung
Schwulen­beratung Berlin sucht Mitarbeitende*n für die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle / das Drugchecking Berlin
11.02.26 | Stellenausschreibung
Trans*Recht e.V. Bremen sucht Verwaltungs- / Buchführungskraft
10.02.26 | Stellenausschreibung
LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg sucht Hauswirtschaftskraft für Queere Schutzwohnung
10.02.26 | Stellenausschreibung
LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg sucht Betreuungsbegleitung für Queere Schutzwohnung
-w-
Neu auf queer.de
Baden-Württemberg
CSD Karlsruhe ruft vor Landtagswahl zu Demo auf
Stellenausschreibung
Checkpoint BLN sucht medizinische:n Fachangestellte:n (MFA) bzw. Kranken- und Gesundheitspfleger:in und Dokumentationsassistenz
Bild des Tages
Flüchtige Momente im Leben junger Männer
Video des Tages
Trailer-Premiere: "Love Me Tender"
Gewinnspiel
Wicked: Teil 2
CDU-Jugend
Attacke der Jungen Union auf das Selbst­bestimmungs­gesetz
Berlinale
Isabelle Huppert wollte als Vampirin unbedingt zubeißen
Sauerland
Nach Vandalismus: Politik will Regenbogentreppe aufgeben