Kaulitz-Brüder suchen Unterkunft für "Wetten dass..?"

Die Zwillingsbrüder Tom und Bill Kaulitz haben Sorge, für ihren Moderatorenjob bei "Wetten dass..?" in Halle an der Saale keine geeignete Übernachtungsmöglichkeit zu finden. "Das mit dem Schlafplatz, da bin ich noch ein bisschen skeptisch", sagte "Tokio Hotel"-Sänger Bill Kaulitz im Podcast "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood". Ein Vertreter der Stadt zeigt sich hingegen zuversichtlich, dass die Brüder es in Halle schön haben werden.



In ihrem Podcast gaben die 36-Jährigen auch zu, die rund 100 Kilometer von Magdeburg entfernte Stadt nicht allzu gut zu kennen. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet. Ende dieses Jahres sollen die aus Magdeburg stammenden Brüder in der Saalestadt die ZDF-Show moderieren (queer.de berichtete).

Kein Hotel  können Fans helfen?

"Wir waren ja früher als Kinder das letzte Mal in Halle  will ich meinen  mit der S-Bahn. Und seitdem war ich nicht mehr in Halle", sagte Tom Kaulitz. Wenig später fragte er seinen queeren Bruder Bill: "Ist Halle von der Größe her wie Magdeburg?" "Ein bisschen kleiner", sind sich die Geschwister dann einig. Gemessen an den Einwohner*innen beider Städte liegen sie damit richtig.



Unsicher waren sich beide auch, wie es um das Hotelangebot in der Stadt im Süden Sachsen-Anhalts wirklich steht. Ihr erster Eindruck: Es gibt nicht viel. Dann riefen sie die Hörer*innen mit Wohnung in Halle dazu auf, ihnen Fotos von ihren Wohnungen zu schicken  als alternative Möglichkeit, um in der Saalestadt unterzukommen.

Stadt will mit Charme statt Luxus überzeugen

Der Chef des Stadtmarketings in Halle, Mark Lange, zeigte sich amüsiert über die Äußerungen der Zwillinge. "Wir haben hier auch schon andere Promis untergebracht und werden es auch Bill und Tom Kaulitz schön machen können", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Zwar gebe es keine Häuser über dem Standard von Fünf-Sterne-Hotels, die Stadt werde aber mit Charme statt womöglich gewohntem Luxuslevel überzeugen können. "Und wenn sie wirklich kein Hotel finden, bringe ich sie in meinem Gästezimmer unter. Da haben sie direkten Zugang zu Pool und Sauna", sagte Lange und lachte.



Das ZDF hatte Mitte Januar bekanntgegeben, dass die beliebte Samstagabendshow am 5. Dezember dieses Jahres zurückkehrt  mit den zwei derzeit ebenfalls beliebten Musikern. Die Zwillingsbrüder erzählten in ihrem Podcast nun auch, dass es für die Show schon Bewerbungen für Wetten gibt. "Es kommt auch ganz viel rein, aber wie gesagt, bewerbt euch weiter", sagte Tom Kaulitz. Sein Bruder zeigte sich allerdings nicht begeistert von Aufrufen für Wettideen: "Ihr müsst schon selber kreativ werden."



Die 1981 gestartete Show "Wetten, dass..?" zählt zu den Klassikern des ZDF. Nach der Einstellung 2014 kehrte das Format 2021 mit Thomas Gottschalk zurück, der auch 2022 und 2023 eine jährliche Ausgabe moderierte. Für die Kaulitz-Brüder wäre es der erste Auftritt als Moderatoren der traditionsreichen Samstagabendshow. (cw/dpa)