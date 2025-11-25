Henrik Muehle unter den "Attitude 101 Trailblazers 2026"

Heute, 09:38h 2 Min.



Henrik Muehle (Bild: Flemings Mayfair)

Am 13. Februar 2026 wurde die diesjährige Liste der "Attitude 101 Trailblazers" veröffentlicht: Henrik Muehle, Managing Director des Flemings Mayfair, wurde in der Kategorie "Travel" in die renommierte Auswahl des britischen Magazins "Attitude" aufgenommen. Die jährlich publizierte Liste würdigt 100 prägende LGBTI-Persönlichkeiten, die mit ihrem Engagement gesellschaftliche Impulse setzen.



Ausschlaggebend für die Auszeichnung ist insbesondere Muehles langjähriger Einsatz für den guten Zweck: Seit 2021 hat der gebürtige Kölner im Rahmen des CEO Sleepout London mehr als 120.000 Pfund für die Hilfsorganisation "Charity Begins at Home" gesammelt und damit direkte Unterstützung für obdachlose und bedürftige Menschen ermöglicht. Bereits zum fünften Mal verbrachte er dafür eine Nacht unter freiem Himmel, um auf die Realität von Obdachlosigkeit aufmerksam zu machen und Spenden zu generieren.



"Ich bin stolz, Teil der Attitude 101 2026 zu sein  gemeinsam mit so vielen beeindruckenden Persönlichkeiten, die die LGBTQ+ Community prägen", erklärte Henrik Muehle. "Es ist eine große Ehre, für eine Arbeit anerkannt zu werden, die einen echten Unterschied macht."



Im 5-Sterne-Hotel Flemings Mayfair, immer noch im Familienbesitz und eines der ältesten seiner Art in London, finden Kultur- und Kunstliebhaber*­innen, Gourmets sowie anspruchsvolle Reisende ein wahres Kleinod. Das Anwesen ist Mitglied der Hotelvereinigung "Small Luxury Hotels of the World" und zählt zu den weltweit führenden Luxus-Boutique-Hotels in der britischen Hauptstadt.



Das weltweit in 31 Ländern erhältliche Magazin "Attitude" zählt zu den führenden queeren Medien und stellt mit der "Attitude 101" sichtbare Vorbilder aus Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft in den Mittelpunkt. (cw)