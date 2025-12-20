Sprecher*in "es" genannt: Austritt aus 8M Bündnis

Heute, 14:22h 1 Min.



Carro Göbel (Bild: Grüne Jugend Hamburg)

Die Grüne Jugend Hamburg hat "mit sofortiger Wirkung" das Bündnis 8M verlassen, das die Großdemonstration am 8. März zum Weltfrauentag organisiert. Grund seien "antisemitische Äußerungen" sowie ein "transfeindlicher Übergriff durch Vertreter*­innen einzelner Organisationen im Rahmen der Bündnisarbeit".



Laut Pressemitteilung der Grünen Jugend wurde Landessprecher*in Carro Göbel, nichtbinär, im Nachgang eines Bündnistreffens "absichtlich und herabwürdigend" mit "es" angesprochen. "Wer unsere Vertreter*­innen transfeindlich angeht, zeigt nicht nur Respektlosigkeit, sondern greift gezielt an", kritisierte Co-Landessprecher Leon Meyer. "Transfeindliches Verhalten hat aus unserer Sicht in feministischen Bündnissen keinen Platz."



Darüber hinaus seien die Vertreter*­innen der Grünen Jugend bei der Vorbereitung der Demonstration mit der Aussage konfrontiert worden, "dass sich weder israelische Frauen bei der kommenden Demonstration willkommen fühlen sollen noch jüdische Frauen sich auf der Demo sicher fühlen müssen". Diese "antisemitische Entgleisung" sei "inakzeptabel", aber innerhalb des Bündnisses "weitestgehend unwidersprochen" geblieben.



Trotz des Austritts aus dem Bündnis will die Grüne Jugend Hamburg am 8. März nicht zu Hause bleiben. "Unseren Platz sehen wir nun jedoch auf einer anderen Demonstration, auf der alle FLINTA*s Solidarität erfahren", erklärte Carro Göbel . "Für einen feministischen Kampftag, der niemanden zurücklässt." (cw)