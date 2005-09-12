Schwuler "Polizeiruf"-Liebling und Sputnik: Jaecki Schwarz wird 80

Von Sabrina Szameitat, dpa

Heute, 08:39h 3 Min.

Viele dürften ihn noch als Kommissar Schmücke an der Seite von Wolfgang Winkler im "Polizeiruf 110" kennen oder als erfindungsreichen Sputnik in "Ein starkes Team". Mehr als zwei Jahrzehnte stand er am Berliner Ensemble auf der Bühne. Ein Publikumsliebling ist Jaecki Schwarz, der am 26. Februar seinen 80. Geburtstag feiert, nach wie vor.



Er ist einer der ostdeutschen Schauspieler, die auch nach dem Mauerfall weiter erfolgreich waren. Der "Südkurier" fragte ihn vor einigen Monaten, welche Rollen ihn mit seinen bald 80 Jahren noch reizen würden. Schwarz antwortete: "Mir reicht es schon, dass mir der 'Ein starkes Team'-Redakteur versprochen hat, dass ich den Sputnik bis zu meinem Lebensende spielen darf."



Das klingt nicht nach Ruhestand. Tatsächlich bringt seine Kultfigur jedes Mal eine Prise Humor in die Fälle der ZDF-Krimireihe mit Florian Martens und Stefanie Stappenbeck. Der Ex-Polizist kommt stets mit einer abenteuerlichen Geschäftsidee nach der anderen um die Ecke: ein Fisch-Spa, ein Golfcafé oder ein Ost-Reisebüro zum Beispiel.

Auf Verbrecherjagd mit Wolfgang Winkler

Erst im Oktober feierte "Ein starkes Team" die 100. Folge. Seit der ersten Episode im Jahr 1994 ist der schwule Schauspieler dort als berlinernder Sputnik zu sehen. Zu einer der bekanntesten Rollen auf seiner Liste von etwa 250 Kino- und Fernsehfilmen dürfte allerdings die des TV-Ermittlers Schmücke in der ARD-Reihe "Polizeiruf 110" gehören  an der Seite des 2019 verstorbenen Wolfgang Winkler.



Die Fälle aus Halle (Saale) waren jahrelang ein Quotengarant, bevor das eingespielte MDR-Duo im Jahr 2013 in Rente ging. 17 Jahre lang waren die Kommissare Schmücke & Schneider, die beide mit Vornamen Herbert heißen, auf Verbrecherjagd. Sein ehemaliger Kollege fehle ihm, erzählte Schwarz in der MDR-Talkshow "Riverboat". Genauso wie die gemeinsamen Autofahrten.



Schwarz: Winklers Familie ist auch meine Familie



Zu Winklers Familie pflege er engen Kontakt. Mehr sogar: Sie sei auch seine Familie. Dort feiere er etwa Weihnachten. "Ich hab' keine eigene Familie, man hat ja auch Pech manchmal mit der eigenen Familie, also mit den Leuten", sagte der Schauspieler. Dann sei es besser, sich eine auszusuchen, die passt. "Und dann hab' ich mir die Familie von Wolfgang ausgesucht".



Ein Blick zurück: Geboren in Berlin-Köpenick, machte Schwarz nach dem Abitur zunächst eine Lehre als Fotochemie-Facharbeiter. Schauspieler wurde er an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg.

Auch Themen älterer Menschen im Fernsehen zeigen

1967 hatte er seine erste Hauptrolle in "Ich war neunzehn"  eine autobiografische Geschichte von Konrad Wolf über einen jungen Deutschen, der 1945 als Leutnant der Roten Armee in seine Heimat zurückkehrt. Später stand er mehr als 20 Jahre am Berliner Ensemble für Größen wie Peter Zadek auf der Bühne.



Und heute? Dem "Südkurier" sagte er, dass große Sachen nicht mehr infrage kämen. Rollen von zwei, drei Drehtagen seien aber noch drin. In der Vergangenheit beklagte sich der Künstler zudem darüber, dass es zu wenige gute Rollen für ältere Männer und Frauen im deutschen Fernsehen gibt. "Auch ältere Menschen schauen zu, und ihre Themen und Sorgen sollten genauso repräsentiert werden."



Offen schwul seit über 20 Jahren



Offen geht er auch mit anderen Themen um  dass Schwarz schwul ist, ist zum Beispiel schon seit 2004 bekannt, und in der Vergangenheit hat er auch in Interviews immer mal wieder darüber gesprochen. Im Februar 2021 war er Teil der Initiative #ActOut. Seit 2011 ist Jaecki Schwarz zudem Ehrenmitglied bei VelsPol Berlin-Brandenburg.



Auch über seine frühere Alkoholsucht hat er schon oft gesprochen. "Alkoholismus ist keine Schwäche, sondern eine Krankheit. Einem Alkoholiker muss geholfen werden, das darf nicht unter den Tisch gekehrt werden." In Interviews erzählte er, dass er wegen der Krankheit den Mauerfall damals nicht bewusst erlebt hat  ein Einschnitt, der schließlich zu seinem Entzug führte.