Conchita Wurst und JJ starten gemeinsamen Video-Podcast



Conchita Wurst (l.) und JJ verstehen sich prächtig (Bild: ORF)

Heute, 13:52h 2 Min.

Tom Neuwirth alias Conchita Wurst und Johannes Pietsch alias JJ bekommen einen gemeinsamen Podcast im ORF-Radiosender FM4. Unter dem Titel "Bussi Bla Bla" sprechen die beiden ab diesen Sonntag, den 22. Februar, wöchentlich über Pop-Kultur, Queerness, Performance, Mode und alles, was sie bewegt. Der Video-Podcast erscheint online vorab jeden Samstag um 20 Uhr im Youtube-Kanal BussiBlaBla und auf diversen Podcast-Portalen und wird sonntags ab 20 Uhr auf Radio FM4 ausgestrahlt.



Tom Neuwirth, der 2014 als Conchita Wurst mit "Rise Like a Phoenix" den Eurovision Song Contest gewann und seither als Sänger, Künstler und Schauspieler international tätig ist, trifft auf JJ, den 24-jährigen Countertenor, der 2025 mit "Wasted Love" in Basel den dritten ESC-Sieg für Österreich holte. Damit vereine "Bussi Bla Bla" laut ORF "zwei Generationen des österreichischen Musiklebens, die unterschiedlicher kaum sein könnten und sich doch in ihrer Haltung, ihrem Humor und ihrer Liebe zur Popkultur treffen".



Entstanden sei die Idee zum Podcast nach einem gemeinsamen Auftritt der beiden queeren Künstler beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel, wo JJ und Conchita Wurst ein vielbeachtetes Mashup aus "Wasted Love" und "Rise Like a Phoenix" performten. "Die Chemie zwischen den beiden  ungefiltert, lustig und überraschend ehrlich  machte schnell klar: Hier muss mehr passieren", so der ORF.

Zunächst 20 Folgen geplant

"Wir reden über alles, worüber man auch mit seinen besten Freund*innen reden würde  nur dass 'ne Kamera läuft", fassen die beiden Stars die Sendung zusammen. Jede der 20 Folgen der ersten Staffel hat einen thematischen roten Faden, lasse aber bewusst Raum für spontane Abschweifungen und wilde Assoziationen. Feste Rubriken wie "In die DMs geslidet", in der Fan-Nachrichten besprochen werden, oder "Explaining Trends to Conchita", in der JJ aktuelle Internet-Phänomene erklärt, sollen neben Spielen und spontanen Challenges für wiederkehrende Highlights sorgen.



JJ, der 2001 in Wien geboren wurde und in Dubai aufwuchs, studierte klassischen Gesang an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien und stand bereits auf der Bühne der Wiener Staatsoper. 2021 machte er bei der ORF-Castingshow "Starmania" auf sich aufmerksam, bevor er 2025 Österreich beim ESC in Basel vertrat und gewann. Seine Musik verbindet Oper, Pop und elektronische Klänge auf eine Weise, die auch im Podcast spürbar sein werde, so der ORF: JJ bringe "eine frische, unkonventionelle Energie mit, die den etablierten Blick von Tom Neuwirth auf ideale Weise ergänzt". (cw/pm)