Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56940
  • Heute, 14:09h 1 Min.

Symbolbild für einen Einsatz der Münchner Polizei (Bild: MagnusGuenther / pixabay)

Ein 23-jähriger Münchner ist Opfer eines wohl homophoben Angriffs in einer Tram geworden. Bei der Tat soll ihn ein unbekannter Täter bespuckt und geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits Ende Januar.

Der Mann war den Angaben nach in einer Straßenbahn in Richtung Karlsplatz unterwegs gewesen und hatte dabei die Hand seines Begleiters gehalten. Nachdem dieser ausgestiegen war, sei der Angreifer auf ihn zugekommen und habe in seine Richtung gespuckt. Anschließend habe er das Opfer mit Bier übergossen, die Flasche nach ihm geworfen und ihn mehrfach in den Brust- und Bauchbereich geschlagen. Danach sei der Täter ausgestiegen und geflüchtet.

Der 23-Jährige wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht behandelt werden. Der aktuelle Ermittlungsstand lege nahe, dass es "aus homophoben Gründen" zu dem Angriff kam, teilte die Polizei mit. (dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (22) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt LGBTI-feindliche Gewalt in München
26.10.25 | Zeug*­innen gesucht
München: Nazi-Parolen an Queer-Zentrum gesprüht
27.01.25 | Polizeibericht
Queer­feindlicher Übergriff an Münchner Tramstation
04.12.24 | Polizeibericht
Queer­feindliche Attacke in Münchner U-Bahn
05.10.24 | Polizeibericht
Zwei Männer überfallen trans Frau in München
24.09.24 | Polizeibericht
Oktoberfest: Jugendlicher queer­feindlich beleidigt und bespuckt
09.08.24 | Zeug*­innen gesucht
Überfall auf schwulen Münchner mit Schreckschusspistole
-w-
Neu auf queer.de
Polizeimeldung
Mutmaßlich homophober Angriff in Münchner Straßenbahn
Österreich
Conchita Wurst und JJ starten gemeinsamen Video-Podcast
Sachsen
CSD Döbeln: Beschlagnahme von Protestbus war rechtswidrig
Bild des Tages
Familienshow und queeres Ausnahmeevent
Bonn
Posthume Verleihung des Beethovenpreises 2025 an Rosa von Praunheim
Schlafplatz für "Wetten, dass..?" in Halle
Ungewöhnliche Übernachtungstipps für Bill und Tom Kaulitz
Video des Tages
Musik als Safe Space für queeren Hedonismus
Erdogan-Regime
Türkei: Sorge vor drakonischem Anti-LGBTI-Gesetz