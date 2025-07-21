"Tell Me Lies"-Star Cat Missal outet sich als lesbisch

Heute, 13:00h 1 Min.



Cat Missal als Bree in "Tell Me Lies"

Die US-Schauspielerin Catherine Missal hat ihre Beziehung mit einer Frau öffentlich gemacht. Die 26-Jährige, die in der Serie "Tell Me Lies" mitspielt, outete sich in einem Interview mit dem Magazin "Teen Vogue" als lesbisch. "Well, I am gay, so thank God", sagte Missal mit Blick auf die in der Serie dargestellten problematischen Männerfiguren ("Nun ja, ich bin homo­sexuell, also Gott sei Dank").



Missal ist in der Produktion in der Rolle der Bree zu sehen. "Tell Me Lies" war im September 2022 beim US-Streamingdienst Hulu gestartet und ist in Deutschland bei Disney+ verfügbar. Die Serie erzählt von toxischen Beziehungen, Manipulation und Machtspielen im College-Umfeld.



Ihre Partnerin Jess Panneton war bei dem Interview ebenfalls anwesend. "Bei mir bist du sicher", sagte sie laut "Teen Vogue". Kennengelernt habe sich das Paar bei einer Drag-Show in West Hollywood. Hinweise auf eine gemeinsame Beziehung lassen sich nach früheren Instagram-Beiträgen der Schauspielerin mindestens bis ins Jahr 2020 zurückverfolgen.



In "Tell Me Lies" steht unter anderem die komplizierte Beziehung zwischen Lucy Albright und Stephen DeMarco im Mittelpunkt. Missals Figur Bree beginnt im Verlauf der Handlung eine Affäre mit einem verheirateten Professor.



Unterdessen ist die Serie abgeschlossen. Showrunnerin Meaghan Oppenheimer hatte mitgeteilt, dass das Finale der dritten Staffel zugleich das Ende der Produktion markiere. Eine Fortsetzung sei nicht geplant. (cw9