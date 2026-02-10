Berliner Praxis für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie mit LGBTQI*-Schwerpunkt bietet Weiterbildung

Heute, 14:33h 2 Min.

Zentral gelegene Schöneberger Praxis für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie mit LGBTQI*-Schwerpunkt in der Behandlung schwuler Männer bietet



Weiterbildung zur Gebietsbezeichnung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Teilzeit.



Hochattraktive Konditionen, tarifliche Festvergütung, sozialversicherungspflichtige Anstellung, keine Kosten für Supervision, Curriculum, Selbsterfahrung etc. Keine Abend- oder Wochenendkurse!



Aufgabenbereiche

Sie führen die Patientenbehandlungen des gesamten Fachgebietsspektrums unter fortlaufender und enger Supervision durch. Meine regelhafte Anwesenheit als Befugter garantiert Ihnen einen ständigen Austausch sowie Interventionsmöglichkeiten meinerseits, falls erforderlich. Sie arbeiten innerhalb eines netten Teams mit flachen Hierarchien. Organisatorisches wird Ihnen von den Mitarbeitenden abgenommen. Sie erwerben alle erforderlichen Kompetenzen, einschließlich Gruppenbehandlungen.



Qualifikationen

Optimalerweise haben sie bereits ein Jahr Weiterbildung in einem Fach der unmittelbaren Patientenversorgung absolviert. Sie sind engagiert, bringen ein hohes Maß an Empathie mit und sind bereit, sich im Rahmen der Patientenbehandlungen auf langfristige Beziehungen einzulassen. Sie fühlen sich zur LGBT*+-Community zugehörig oder mit ihr eng verbunden und sind mit den Lebens- und Beziehungswirklichkeiten vertraut.



Konditionen

Sie erhalten einen sozialversicherungspflichtigen Vertrag als hauptberufliche Beschäftigung in Teilzeit von mindestens 50%. Es entstehen Ihnen keine weiteren Kosten. Es besteht die Option der integrierten Zusatzweiterbildung Psychoanalyse mit extra verhandelbaren Konditionen. Für das Fachgebiet besteht eine Weiterbildungsbefugnis von 42 Monaten. Für die Psychoanalyse besteht eine volle Weiterbildungsbefugnis.



Vertragsbeginn

Nach Absprache



Aussagekräftige Bewerbungen

unter E-Mail: