Berliner Praxis für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie mit LGBTQI*-Schwerpunkt bietet Weiterbildung

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56959
  • Heute, 14:33h 2 Min.

Zentral gelegene Schöneberger Praxis für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie mit LGBTQI*-Schwerpunkt in der Behandlung schwuler Männer bietet

Weiterbildung zur Gebietsbezeichnung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Teilzeit.

Hochattraktive Konditionen, tarifliche Festvergütung, sozialversicherungspflichtige Anstellung, keine Kosten für Supervision, Curriculum, Selbsterfahrung etc. Keine Abend- oder Wochenendkurse!

Aufgabenbereiche
Sie führen die Patientenbehandlungen des gesamten Fachgebietsspektrums unter fortlaufender und enger Supervision durch. Meine regelhafte Anwesenheit als Befugter garantiert Ihnen einen ständigen Austausch sowie Interventionsmöglichkeiten meinerseits, falls erforderlich. Sie arbeiten innerhalb eines netten Teams mit flachen Hierarchien. Organisatorisches wird Ihnen von den Mitarbeitenden abgenommen. Sie erwerben alle erforderlichen Kompetenzen, einschließlich Gruppenbehandlungen.

Qualifikationen
Optimalerweise haben sie bereits ein Jahr Weiterbildung in einem Fach der unmittelbaren Patientenversorgung absolviert. Sie sind engagiert, bringen ein hohes Maß an Empathie mit und sind bereit, sich im Rahmen der Patientenbehandlungen auf langfristige Beziehungen einzulassen. Sie fühlen sich zur LGBT*+-Community zugehörig oder mit ihr eng verbunden und sind mit den Lebens- und Beziehungswirklichkeiten vertraut.

Konditionen
Sie erhalten einen sozialversicherungspflichtigen Vertrag als hauptberufliche Beschäftigung in Teilzeit von mindestens 50%. Es entstehen Ihnen keine weiteren Kosten. Es besteht die Option der integrierten Zusatzweiterbildung Psychoanalyse mit extra verhandelbaren Konditionen. Für das Fachgebiet besteht eine Weiterbildungsbefugnis von 42 Monaten. Für die Psychoanalyse besteht eine volle Weiterbildungsbefugnis.

Vertragsbeginn
Nach Absprache

Aussagekräftige Bewerbungen
unter E-Mail: info@praxis-messer.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Jobs
17.02.26 | Stellenausschreibung
Checkpoint BLN sucht medizinische:n Fachangestellte:n (MFA) bzw. Kranken- und Gesundheitspfleger:in und Dokumentationsassistenz
14.02.26 | Stellenausschreibung
Schachtsiek Familien Stiftung sucht Verwaltungskraft (m/w/d) auf Minijobbasis
12.02.26 | Stellenausschreibung
LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg bietet Studentische Projektmitarbeit im Bildungsteam
11.02.26 | Stellenausschreibung
Schwulen­beratung Berlin sucht Mitarbeitende*n für die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle / das Drugchecking Berlin
11.02.26 | Stellenausschreibung
Trans*Recht e.V. Bremen sucht Verwaltungs- / Buchführungskraft
10.02.26 | Stellenausschreibung
LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg sucht Hauswirtschaftskraft für Queere Schutzwohnung
-w-
Neu auf queer.de
Stellenausschreibung
Berliner Praxis für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie mit LGBTQI*-Schwerpunkt bietet Weiterbildung
Ausstellungstipp
Queer ist keine Erfindung des Westens
Eine amerikanische Karriere
Trump-Thinktank heuert früheren schwulen Pornostar an
Expert*­innen-Runde
Soziale Ungleichheit und Queer-Sein haben viel miteinander zu tun
Queer Cinema
Vom Verbergen und Behaupten: Das waren die queeren Highlights der Berlinale 2026
Video des Tages
Queerer Vampir Lestat bekommt seine eigene Staffel
Gewinnspiel
Mo & Moritz
Queer Cinema Classics, Teil 97
Elizabeth Taylor und die schwule "Hexe von Capri"