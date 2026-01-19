Darum hatte Tim Gunn seit über 40 Jahren keinen Sex

Heute, 04:52h 2 Min.

Der amerikanische Modeberater Tim Gunn hat im Podcast der Komikerin Chelsea Handler davon erzählt, warum er seit 43 Jahren zölibatär gelebt hat. Die Aids-Krise sei dafür maßgeblich mitverantwortlich gewesen.



"Ich hatte eine sehr ernsthafte neunjährige Beziehung in Washington, D.C., und ich liebte diesen Menschen zutiefst und hätte alles für ihn getan", so der 72-Jährige. Sein Freund habe dann 1982 eines Abends mit ihm Schluss gemacht, als sie gerade im Bett lagen und eine Folge der Fernsehserie "M*A*S*H" angesehen hätten. Er habe schlicht gesagt: "Ich habe keine Geduld mehr mit dir. Ich möchte, dass du gehst", erinnerte ich Gunn. "Und das war jemand, mit dem ich zusammenarbeitete, also war es nicht so, dass ich ihn einfach nie wiedersehen würde."



Was ihn besonders belastet habe: "Eines der Dinge, die er mir in jener Nacht sagte, war, dass er mit so ziemlich allem geschlafen hatte, was vorbeikam, während ich ihm treu gewesen war. Er war der einzige Mensch, mit dem ich je zusammen gewesen war. Und das war zu Beginn der Aids-Krise", so Gunn. "Das Selbstmitleid verwandelte sich dann in völlig ungezügelte Wut, weil ich dachte, er könnte mir ein Todesurteil beschert haben. Zehn Jahre lang ließ ich mich alle sechs Monate auf HIV testen, und zum Glück war alles in Ordnung."

"Heute würde ich es nicht mehr anders haben wollen"

Diese Erfahrung habe sein Leben geprägt: "Immer wenn ich auch nur in Versuchung geriet, mich auf etwas einzulassen, kam all das wie die Niagarafälle zurück, und es nahm mir einfach jedes Verlangen. Und ich muss sagen, zölibatär zu leben und allein zu sein, war zunächst eine gewisse Umstellung. Aber heute würde ich es nicht mehr anders haben wollen."



Tim Gunn arbeitete an der Seite von Heidi Klum in der beliebten "Project Runway". Er war von 2004 bis 2017 Mentor der Kandidat*innen. Das Duo präsentierte zwischen 2020 und 2022 auch die ähnlich angelegte Amazon-Serie "Making the Cut". Als Heidi Klum letztes Jahr zur Show "Project Runway" zurückkehrte, war Tim Gunn nicht mehr dabei.



Im Podcast erzählte Gunn auch, was der Grund dafür war: "Ich bin diesbezüglich vollkommen offen: Ich wurde nicht zur Party eingeladen." Sein Agent habe das Produktionsteam angerufen. Dort sei ihm gesagt worden: "Wir wollen ihn nicht mehr." Er sei dennoch sehr glücklich gewesen, all die Jahre mit Klum die Show gemacht zu haben. (cw)

