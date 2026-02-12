PLUS Rhein-Neckar e.V. sucht Beratung und Stellv. Leitung für den Bereich PLUS for Refugees: Angebote für lsbtiaq+ Geflüchtete

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Wir suchen ein*e

Beratung und Stellv. Leitung für den Bereich PLUS for Refugees: Angebote für lsbtiaq+ Geflüchtete
(Sozialarbeiter*in, Jurist*in, Psycholog*in,, o.ä.)

in Teilzeit (bis zu 70% VZÄ) ab April 2026.

Werde Teil eines engagierten, multiprofessionellen Teams mit intersektionalem, queer-aktivistischem Ansatz!

PLUS bietet seit 25 Jahren Beratung und Unterstützungsangebote zur Vielfalt von sexueller Orientierung und Geschlecht. Unsere Angebote für queere geflüchtete Menschen umfassen die Begleitung während des Asylprozesses und die psychosoziale Beratung. Wir unterstützen die Selbstorganisation queerer Geflüchteter und organisieren Begegnungsmöglichkeiten mit Hilfe unseres ehrenamtlichen Teams. Außerdem bieten wir Sensibilisierung für Multiplikator*­innen der queerspezifischen und der Geflüchtenarbeit an und setzen uns auch auf politischer Ebene für die Rechte von queeren Geflüchteten ein.

Das Aufgabenspektrum:

Unterstützung und Beratung von lsbtiaq+ Geflüchteten (65)%
● Besondere Rechtsberatung und psychosoziale Beratung von lsbtiaq+ Geflüchteten
● Unterstützung bei besonderen Schutzbedarfen und nach Diskriminierungsvorfällen

Teamleitungs- und Projektkoordinationsaufgaben in Kooperation mit der Bereichsleitung (35%)
● Koordination Mitarbeitende
● Organisation von Arbeitsabläufen
● Mittelaquise und  verwaltung
● Koordination verschiedener Projektaktivitäten
● Koordination von Sensibilisierungs- und Bildungsveranstaltungen
● (Fach-)politische Kooperations- und Netzwerkarbeit

Was wir erwarten:
● Abgeschlossenes Hochschulstudium der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik, Soziale- oder Rechtswissenschaften, Psychologie oder eine vergleichbare Qualifikation
● Erfahrung in der Beratung/psychosozialen Arbeit mit geflüchteten Menschen
● Erfahrung in queerpolitischer Bildungs- und/oder Netzwerkarbeit
● Erfahrungen als Team- und/oder Projektleitung
● Gute Kenntnisse im Asylrecht oder die Bereitschaft, sich tiefgehend einzuarbeiten
● Soziales Engagement, hohes Maß an Organisations- und Teamfähigkeit
● hohe Belastbarkeit und Fähigkeit zur Abgrenzung
● Bereitschaft sich in einem offen queeren Team zu engagieren
● Gute Kommunikationsfähigkeit in deutscher und mindestens einer weiteren Sprache (Englisch, Französisch, Türkisch, Arabisch, Farsi, Russisch, etc.)

Was wir anbieten:
● Einen abwechslungsreichen Aufgabenbereich mit vielen Mitgestaltungmöglichkeiten
● Eine sehr offene und unterstützende Teamatmosphäre
● Flexible Arbeitszeiten nach Absprache
● Regelmäßige Super- und Intervision und Weiterbildungsmöglichkeiten
● Deutschland-Ticket

Wir freuen uns über Bewerbungen von lsbtiaq+ Personen mit Flucht- und/oder Migrationserfahrung und People of Color!

Bewerbungsschluss: 08.03.2026
Bewerbung, gerne ohne Foto, an: leitung.refugees@plus-rheinneckar.de
Betreff: Bewerbung stellv. Leitung PLUS for Refugees 2026

