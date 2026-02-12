PLUS Rhein-Neckar e.V. sucht Fachberatung für lsbtiaq+ Geflüchtete

Heute, 06:33h 2 Min.

Wir suchen ein*e



Fachberatung für lsbtiaq+ Geflüchtete

(Sozialarbeiter*in, Jurist*in, Psycholog*in, o.ä.)



in Teilzeit (bis zu 70% VZÄ) ab sofort.



Werde Teil eines engagierten, multiprofessionellen Teams mit intersektionalem, queer-aktivistischem Ansatz!



PLUS bietet seit 25 Jahren Beratung und Unterstützungsangebote zur Vielfalt von sexueller Orientierung und Geschlecht. Unsere Angebote für queere geflüchtete Menschen umfassen die Begleitung während des Asylprozesses und die psychosoziale Beratung. Wir unterstützen die Selbstorganisation queerer Geflüchteter und organisieren Begegnungsmöglichkeiten mit Hilfe unseres ehrenamtlichen Teams. Außerdem bieten wir Sensibilisierung für Multiplikator*­innen der queerspezifischen und der Geflüchtenarbeit an und setzen uns auch auf politischer Ebene für die Rechte von queeren Geflüchteten ein.



Die Aufgabenbereiche:

● Besondere Rechtsberatung und psychosoziale Beratung von lsbtiaq+ Geflüchteten

● Unterstützung bei besonderen Schutzbedarfen und nach Diskriminierungsvorfällen

● Netzwerkarbeit mit Akteur*­innen der Asylarbeit

● Workhops und Sensibilisierungsarbeit zu der Situation queerer Geflüchteter in Baden-Württemberg

● Koordination von Ehrenamtlichen



Dein Profil:

● Abgeschlossenes Hochschulstudium der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik, Soziale- oder Rechtswissenschaften, Psychologie oder eine vergleichbare Qualifikation

● Erfahrung in der Beratung/psychosozialen Arbeit mit geflüchteten Menschen und/oder lsbtiaq+ Personen

● Gute Kenntnisse im Asylrecht oder die Bereitschaft, sich tiefgehend einzuarbeiten

● Gute Kommunikationsfähigkeit in deutscher und mindestens einer weiteren Sprache (Englisch, Französisch, Türkisch, Arabisch, Farsi, Russisch, etc.)



Was wir anbieten:

● Einen abwechslungsreichen Aufgabenbereich mit vielen Mitgestaltungmöglichkeiten

● Eine sehr offene und unterstützende Teamatmosphäre

● Flexible Arbeitszeiten nach Absprache

● Regelmäßige Super- und Intervision und Weiterbildungsmöglichkeiten

● Anteil Deutschland-Ticket



Wir freuen uns über Bewerbungen von lsbtiaq+ Personen mit Flucht- und/oder Migrationserfahrung und People of Color!



Bewerbung, gerne ohne Foto, an:

Betreff: Bewerbung Beratung PLUS for Refugees 2026