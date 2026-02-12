PLUS Rhein-Neckar e.V. sucht Projektmitarbeit Sensibilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Wir suchen ein*e

Projektmitarbeit Sensibilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit
(Kommunikations- oder Sozialwissenschaften, Sozialarbeiter*in, Psycholog*in, o.ä.)

in Teilzeit (bis zu 25% VZÄ), Minijob oder Werkstudierenden-Vertrag möglich, ab April 2026.

Werde Teil eines engagierten, multiprofessionellen Teams mit intersektionalem, queer-aktivistischem Ansatz!

PLUS bietet seit 25 Jahren Beratung und Unterstützungsangebote zur Vielfalt von sexueller Orientierung und Geschlecht. Unsere Angebote für queere geflüchtete Menschen umfassen die Begleitung während des Asylprozesses und die psychosoziale Beratung. Wir unterstützen die Selbstorganisation queerer Geflüchteter und organisieren Begegnungsmöglichkeiten mit Hilfe unseres ehrenamtlichen Teams. Außerdem bieten wir Sensibilisierung für Multiplikator*­innen der queerspezifischen und der Geflüchtenarbeit an und setzen uns auch auf politischer Ebene für die Rechte von queeren Geflüchteten ein.

Die Aufgabenbereiche
● Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsplanung
● Bildungsarbeit
● Ehrenamtskoordination

Was wir erwarten:
● Fortgeschrittenes Studium Kommunikationswissenschaften oder Sozialwisschenschaften, Soziale Arbeit/Sozialpädagogik, Psychologie oder vergleichbare Qualifikationen
● Erfahrung in psychosozialer Vereins-, Presse und Lobbyarbeit
● Erfahrung mit sozialen Medien
● Basiskenntnisse von Queerpolitik, Asyl- und Migrationspolitik
● Bereitschaft sich in einem offen queeren Team zu engagieren
● Gute Deutsch und Englischkenntnisse, weitere Sprachen wünschenswert

Was wir anbieten:
● Einen abwechslungsreichen Aufgabenbereich mit vielen Mitgestaltungmöglichkeiten
● Eine sehr offene und unterstützende Teamatmosphäre
● Flexible Arbeitszeiten nach Absprache
● Regelmäßige Super- und Intervision und Weiterbildungsmöglichkeiten
● Deutschland-Ticket

Wir freuen uns über Bewerbungen von lsbtiaq+ Personen mit Flucht- und/oder Migrationserfahrung und People of Color!

Bewerbungsschluss: 08.03.2026
Bewerbung, gerne ohne Foto, an: leitung.refugees@plus-rheinneckar.de
Betreff: Bewerbeung Öffentlichkeitsarbeit PLUS 2026)

