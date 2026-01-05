"Prince Charming"-Sieger will in den NRW-Landtag

Heute, 09:29h 3 Min.

"Ich will 2027 in den Landtag von NRW. Für soziale Werte. Für unsere Demokratie. Für die Menschen." Mit diesen Worten kündigte Lars Tönsfeuerborn auf Instagram seine Kandidatur für das Parlament des bevölkerungsreichsten deutschen Bundeslandes an. Der 35-Jährige will in der Landeshauptstadt Düsseldorf für die größte Oppositionspartei kandidieren.



In einem Video erklärte er, ihn hätten viele Botschaften erreicht, dass Menschen frustriert von der Politik und sich nicht gesehen fühlten. "Genau dieses Gefühl kenne ich. Meine war von Gewalt und Verlusten geprägt. Ich war hochverschuldet, habe von Hartz IV gelebt und mit Depressionen gekämpft und musste mich Schritt für Schritt da rausarbeiten zu der Person, die ich heute bin."



Deswegen wolle er nicht länger auf Missstände hinweisen. "Ich will mitarbeiten, ich will mitgestalten und vor allem will ich mitkämpfen. Denn ich glaube an soziale Werte, ich glaube an Menschlichkeit und glaube vor allem auch daran, dass Demokratie gerade jetzt Menschen braucht, die Verantwortung übernehmen", so Tönsfeuerborn. Er wolle dies mit der Düsseldorfer SPD tun, weil es dort Menschen gebe, die für diese Werte einstünden.

Viele seiner Fans zeigten sich von der Ankündigung begeistert  sogar aus anderen Parteien. Der frühere Queerbeauftragte und Kölner Bundestagsabgeordnete Sven Lehmann (Grüne) schrieb etwa in einem Kommentar: "Nice, viel Erfolg Lars!"



Kandidatur im Wahlkreis Düsseldorf II



Tönsfeuerborn will laut der "Rheinischen Post" im Landtagswahlkreis Düsseldorf II antreten. Dort muss er sich erst einmal innerparteilich durchsetzen. So wollen sich dort auch Pascal Geißler und Michael Lehmann um die SPD-Direktkandidatur bewerben.



Bei der letzten Landtagswahl 2022 lag der SPD-Kandidat im Wahlkreis auf dem zweiten Platz  vier Prozentpunkte hinter dem siegreichen Christdemokraten. Die SPD konnte den Wahlkreis zuletzt 2012 gewinnen.

Tönsfeuerborn ist erst vor gut einem Jahr in die SPD eingetreten. Im Interview mit queer.de erklärte er im August 2025: "Der Schritt in die SPD war für mich eine bewusste Entscheidung, vor allem nach der Abstimmung von CDU und AfD im Bundestag, weil ich aktiv an der Gestaltung unserer Gesellschaft mitwirken möchte und mich dem Rechtsruck entgegenstelle" (queer.de berichtete). Als eines seiner Vorbilder in der SPD nannte er Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas.



2019 war Tönsfeuerborn bundesweit durch seine Teilnahme an der ersten Staffel der schwulen Datingshow "Prince Charming" bekanntgeworden. Der damalige Prinz Nicolas Puschmann wählte ihn am Ende der Show aus 20 Kandidaten aus, allerdings hielt die Beziehung nicht lange (queer.de berichtete). Später nahm Tönsfeuerborn auch an anderen Realityshows teil: 2021 erreichte er etwa bei "Ich bin ein Star  Die Dschungelshow" das Finale (queer.de berichtete). In der Szene ist er außerdem durch seinen schwulen Sex-Podcast "schwanz & ehrlich" bekannt (queer.de berichtete). (dk)