"Wednesday": Winona Ryder ist in neuer Staffel dabei

In "Beetlejuice Beetlejuice" (2024) arbeitete Queer Icon und Ally Winona Ryder (54) nach längerer Pause wieder mit ihrem Förderer Tim Burton (67) zusammen. Nun folgt die schnelle Reunion. Wie "Variety" berichtete, ist die Schauspielerin in der dritten Staffel von Burtons "Wednesday" dabei. Nach dem Ende von "Stranger Things", mit dem sie ein Comeback feierte, landet Winona Ryder also prompt wieder in einer Netflix-Hitserie. Laut eines Berichts des "Rolling Stone" wird sie in die Rolle der Tabitha schlüpfen.



Mit Winona Ryders Verpflichtung kommt es zu einem weiteren "Beetlejuice Beetlejuice"-Wiedersehen. "Wednesday"-Hauptdarstellerin Jenna Ortega (23) spielte in der Fortsetzung von "Beetlejuice" Ryders Tochter. Und es gibt noch eine Überschneidung. Die "Wednesday"-Showrunner Al Gough und Miles Millar schrieben das Drehbuch zu "Beetlejuice Beetlejuice".



"Wenn es um Außenseiter geht, ist Winona Ryder die Größte aller Zeiten", sagten Al Gough und Miles Millar gegenüber "Variety". "Ihre legendäre Zusammenarbeit mit Tim Burton hat einige der unvergesslichsten Figuren der Filmgeschichte hervorgebracht", so die Serienschöpfer weiter zum Branchenmagazin.

"Passt perfekt in diese Welt": Tim Burton schwärmt von Winona Ryder

"Ich bin so froh, dass Winona zu uns gestoßen ist, sie passt perfekt in diese Welt", sagte Tim Burton wiederum zu "Variety". "Außerdem ist sie eine liebe Freundin. Ich schätze mich immer glücklich, mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen", so der Produzent und Regisseur vieler Folgen von "Wednesday".



Ihren Durchbruch hatte Winona Ryder 1988 in Tim Burtons ersten "Beetlejuice"-Film. 1990 arbeiteten die beiden für "Edward mit den Scherenhänden" erneut zusammen. Nach einer längeren Pause lieh Ryder 2012 einer Figur in Burtons Animationsfilm "Frankenweenie" ihre Stimme. 2024 folgte mit "Beetlejuice Beetlejuice" Kollaboration Nummer vier.

Winona Ryder ist nicht der erste namhafte Neuzugang in der dritten Staffel von "Wednesday". Eva Green (45) wird in den neuen Folgen Wednesdays Tante Ophelia Frump verkörpern. Die Französin ist ebenfalls eine alte Bekannte von Tim Burton. Sie spielte in dessen Filmen "Dark Shadows", "Die Insel der besonderen Kinder" und "Dumbo". (cw/spot)