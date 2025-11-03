Lily Collins übernimmt Rolle als Audrey Hepburn in neuem Biopic

Heute, 10:29h 2 Min.



Lily Collins ist vor allem als Hauptfigur der Serie "Emily in Paris" bekannt (Bild: Netflix)

Lily Collins (36) wird die Hollywood-Ikone Audrey Hepburn in einem neuen Spielfilm verkörpern. Wie die Schauspielerin am Montag via Instagram bestätigte, wird das Projekt die Entstehungsgeschichte des Klassikers "Frühstück bei Tiffany" (1961) beleuchten.



Laut Collins befindet sich der Film bereits seit fast zehn Jahren in der Entwicklung. Sie sei "geehrt und ekstatisch". Die Schauspielerin, die vor allem durch die Netflix-Serie "Emily in Paris" bekannt ist, erklärte in ihrem Posting, dass sie zeitlebens eine große Bewunderung für Hepburn empfunden habe. In der Vergangenheit hatte Collins bereits mehrfach bei Fotoshootings und öffentlichen Auftritten optisch Bezug auf den ikonischen Stil Hepburns genommen.



Der Nachricht fügte sie ein Foto von Hepburn und einen "Deadline"-Artikel bei, der die News bestätigt. Demnach wird das Drehbuch von Alena Smith verfasst, als literarische Vorlage dient das Sachbuch "Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's and the Dawn of the Modern Woman" von Sam Wasson.



Der Film soll einen Blick hinter die Kulissen der berühmten Produktion von 1961 werfen. Dabei werden voraussichtlich auch folgende Persönlichkeiten thematisiert: Truman Capote, der die Literaturvorlage lieferte, Regisseur Blake Edwards, Kostümdesignerin Edith Head und George Peppard, Hepburns Filmpartner in der Rolle des Paul Varjak.

Hepburn inspirierte Dragqueens

Audrey Hepburn verstarb 1993 im Alter von 63 Jahren. Während ihrer fast 40-jährigen Karriere war sie für fünf Oscars nominiert und gewann die Auszeichnung 1954 für "Ein Herz und eine Krone". Für ihre Rolle als Holly Golightly in "Frühstück bei Tiffany" erhielt sie 1962 ebenfalls eine Nominierung als beste Hauptdarstellerin. Ihr Look in dem Kultfilm, ein schwarzes Kleid und Zigarettenspitze, wurde zu einem immer wiederkehrenden Bild in der Drag-Kultur und in der queeren Popästhetik. Posthum wurde Hepburn zudem für ihr humanitäres Engagement geehrt.



Lily Collins war zuletzt im Horror-Thriller "MaXXXine" auf der Leinwand zu sehen. Ein offizieller Starttermin für das Hepburn-Biopic steht bislang noch nicht fest. (spot/cw)