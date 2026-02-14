Theaterfestival zeigt Oper über Gay-Aktivisten Simon Nkoli

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Chemnitz

Simon Nkoli (1957-1998) war ein Aktivist gegen Apartheid, für die Rechte von Lesben- und Schwulen und gegen Aids in Südafrika. (Bild: Braxton University / wikipedia)

Für das Festival "Theater der Welt" 2026 in Chemnitz stehen erste Programmpunkte fest. Dazu gehört eine Oper über den Anti-Apartheit-Aktivisten und Vorkämpfer der Lesben- und Schwulenbewegung Simon Nkoli, wie die Organisator*­innen mitteilten.

Das vom südafrikanischen Komponisten Philip Miller entwickelte Stück sei kein biografisches Porträt, sondern ein hybrider Abend mit Musiker*­innen, Sänger*­innen und Tänzer*­innen, "die das Publikum zu einem grandiosen Ball willkommen heißen, voller Energie, Lebensfreude und mit klarer politischer Botschaft".

"Theater der Welt" gilt als Deutschlands größtes Festival für zeitgenössische Bühnenkunst. Es findet alle drei Jahre statt, zuletzt waren Frankfurt am Main und Offenbach Gastgeber. Vom 18. Juni bis 5. Juli macht es nun Chemnitz zum Theater-Mekka. Die künstlerische Leitung haben neun Kurator*­innen aus verschiedenen Ländern. Sie wählen rund 30 Produktionen aller Kontinente für das Programm aus, das am 26. März komplett vorgestellt wird. (cw/dpa)

» Homepage "Theater der Welt"

