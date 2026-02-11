Nationaler ESC-Vorentscheid: Diese Stargäste sind dabei



Auch Abor & Tynna werden beim deutschen Vorentscheid 2026 zu sehen sein (Bild: Quejaytee / wikipedia

Heute, 04:39h 2 Min.

Schon in wenigen Tagen wird es für neun deutsche Acts ernst. Am 28. Februar steigt ab 20:15 Uhr der "Eurovision Song Contest  Das Deutsche Finale 2026" live aus Berlin im Ersten und in der ARD-Mediathek. Jetzt haben der SWR und das Erste auch bekannt gegeben, welche namhaften Gaststars die Moderatorinnen Barbara Schöneberger (51) und Hazel Brugger (32) im Studio begrüßen werden. Mit dabei sind etwa Abor & Tynna, die siegreiche Duo des ESC-Vorentscheids 2025.



Promis blicken auf sieben Jahrzehnte ESC-Geschichte



Auch Komikerin Carolin Kebekus (45), "Bergdoktor"-Star und Schauspieler Hans Sigl (56) sowie Sängerin und ESC-Legende Paola Felix (75) werden beim nationalen ESC-Vorentscheid mit von der Partie sein. Daneben ist Michael Schulte (35) angekündigt, der Deutschland beim Eurovision Song Contest 2018 vertreten hat. Er wurde damals in Lissabon bekanntermaßen Vierter.



Die prominenten Gäste feiern laut der Mitteilung "mit nostalgischen wie persönlichen Rückblicken sieben Jahrzehnte 'Eurovision Song Contest'  eine Geschichte voller Hits und unvergesslicher TV-Momente, die Fans weltweit bewegt und verbindet".

Diese deutschen Acts wollen nach Wien

Auf der Bühne des deutschen Vorentscheids in Berlin stehen dann Sängerin Sarah Engels mit "Fire", das Duo Ragazzki mit "Ciao Ragazzki", MYLE mit dem Song "A OK" sowie Molly Sue mit "Optimist (Ha Ha Ha)". "The Voice of Germany"-Siegerin Malou Lovis tritt mit "when i'm with you" an, Laura Nahr singt "Wonderland", Dreamboys The Band performen "Jeanie", BELA singt "Herz". Darüber hinaus tritt die nichtbinäre Person wavvyboi mit "Black Glitter" an.

Der ESC-Vorentscheid kommentiert der schwule Moderator Thorsten Schorn (49), der auch beim Finale in Wien am Mikrofon sitzen wird. Eine 20-köpfige internationale Fachjury aus 20 ESC-Teilnahmeländern selektiert in der Show "Eurovision Song Contest  Das Deutsche Finale 2026" zunächst aus den neun Acts drei Favoriten, die ihrer Meinung nach die größten Chancen auf den Sieg haben. Zur Jury gehören unter anderem der langjährige ESC-Produzent Christer Björkman (68) sowie Singer-Songwriter Luca Hänni (31). Im Anschluss entscheidet allein das Publikum, wer Deutschland beim ESC-Jubiläum in Wien vertreten wird. Der 70. Eurovision Song Contest geht dann am 16. Mai über die Bühne. (cw/spot)