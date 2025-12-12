Taylor Swift ist nun gleichauf mit Rihanna

Heute, 08:36h 2 Min.

Der Erfolg von Taylor Swift (36) kennt keine Pause. Fünf Monate nach der Veröffentlichung ihres zwölften Studioalbums "The Life of a Showgirl" dominiert die Musikerin erneut die Charts. Ihre aktuelle Single "Opalite" steht auf Platz eins der US-Hitliste.



Damit erreicht Swift einen historischen Meilenstein: Sie zieht mit Rihanna (37) gleich. Beide Künstlerinnen kommen nun auf jeweils 14 Nummer-eins-Hits in den USA  so viele wie keine anderen Acts in diesem Jahrtausend. Zu Swifts Nummer-eins-Erfolgen zählen unter anderem "Anti-Hero", "Blank Space", "Cruel Summer", "Shake It Off" und "Fortnight". Rihannas Spitzenreiter umfassen Hits wie "Umbrella", "We Found Love", "Diamonds" und "Work". In der Geschichte der Billboard Hot 100 liegen lediglich die Beatles mit 20 und Mariah Carey mit 19 Nummer-eins-Hits vor den beiden Künstlerinnen.

Musikvideo knackt 13-Millionen-Marke

Auch das Musikvideo zu "Opalite" trägt zur aktuellen Erfolgswelle bei. Die Idee dazu entstand spontan während eines Talkshow-Auftritts. Seit zwei Wochen ist der Clip online und verzeichnet bereits über 14 Millionen Aufrufe auf YouTube. Das Video half dabei, den Song direkt an die Chartspitze zu katapultieren. Auf Instagram schrieb Swift dazu: "Ich kann meine Begeisterung gar nicht in Worte fassen und bin total überwältigt von der Liebe, die ihr diesem Song und Video entgegengebracht habt."

Erst vor wenigen Tagen erreichte Swift zudem eine weitere Bestmarke: Zum vierten Mal in Folge führte sie im vergangenen Jahr die weltweiten Verkaufscharts an. Wie der internationale Musikindustrieverband IFPI mitteilte, erzielte kein anderer Act 2025 höhere Einnahmen mit Musik. Insgesamt wurde Swift damit zum sechsten Mal als Global Artist of the Year ausgezeichnet.



Dennoch gibt sich der Megastar auf Instagram nahbar: In ihrem neuesten Posting zeigt sich Swift im lässigen Pullover, mit ungemachten Haaren und komplett ungeschminkt im Studio. Ganz ohne Popstar-Glamour dokumentieren die Schnappschüsse und Videos die Arbeit hinter dem Hit. Bereits in ihrer im Dezember erschienenen Disney+-Dokuserie "The End of an Era" hatte Swift immer wieder Momente ohne Make-up gezeigt  etwa beim Schreiben neuer Texte oder bei Studioaufnahmen. (spot/cw)

