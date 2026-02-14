https://queer.de/?56990
Stellenausschreibung
Schwulenberatung Berlin sucht IT-Mitarbeiter*in (m/w/d)
- Heute, 11:28h 2 Min.
Die Schwulenberatung Berlin bietet psychosoziale Beratung und Betreuung für LSBTI* mit mehr als 270 Mitarbeitende an 5 Standorten und ist sie größte queeren Hilfsorganisationen in Europa.
Wir suchen ab sofort eine*n
IT-Mitarbeiter*in (m/w/d)
(30-39 Std./Woche)
Aufgaben
● Hilfe (inkl. First-Level-Support) bei IT-Problemen von Mitarbeiter*innen an den Standorten und im Home-Office in Zusammenarbeit mit einer externen IT-Firma
● IT-Onboarding neuer Mitarbeiter*innen
● Smartphone-Management mithilfe eines MDM
● Nutzerverwaltung und Konfiguration der Cloud-Telefonie-Anlage
● Accountverwaltung auf weiteren Plattformen (z. B. Messenger-Dienste und Videotelefonie)
● Planung, Beschaffung, Installation und Wartung der IT-Infrastruktur
● Bestandsaufnahme und Kontrolle der vorhandenen Hardware inkl. Lagermanagement an den verschiedenen Standorten
● Mithilfe bei der Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur
● Mithilfe bei Projekten zur Einführung neue Systeme/Software in Rücksprache mit der Abteilungsleitung
● Organisation interner und externer EDV-Schulungen für Mitarbeiter*innen
Profil
● Ausbildung als Fachinformatiker*in für Systemintegration, Studium der Informatik oder vergleichbar
● Bereitschaft für häufige Standortwechsel während der Arbeitszeit innerhalb von Berlin
● Zuverlässige, sorgfältige und effiziente Arbeitsweise
● Teamfähig, engagiert und flexibel
● Kenntnisse von oder Zugehörigkeit zur LSBTI* Lebenswelten
Erwünscht
● Wünschenswert sind Kenntnisse im Umgang mit Datenbank und Servern (z.B. Microsoft Exchange)
● Kenntnisse über Nextcloud, Open-Xchange, openDesk/LibreOffice, Jitsi, Proxmox etc. zur Verbesserung der digitalen Souveränität
Wir bieten
● Entlohnung angelehnt an TV-L je nach Qualifikation (Haustarif)
● Moderner Arbeitsplatz, der nach eigenen Bedürfnissen gestaltet werden kann
● Fortbildungen nach Bedarf
● Arbeit in einem Umfeld, in dem Engagement gefördert wird, Eigenverantwortung und Teamgeist sich ergänzen und dass durch eine offene Kommunikation geprägt ist
● Umfangreiche Unterstützung durch eine externe IT-Firma
● Unbefristetes Arbeitsverhältnis
● 30 Tage Urlaub und Jobticket
Aussagekräftige Bewerbungen
(Anschreiben und Lebenslauf) bis zum 12.03.2026 per E-Mail mit Kennwort A4/2026/01 an
Fragen gerne per E-Mail an
