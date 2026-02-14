Heute, 11:28h 2 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin bietet psychosoziale Beratung und Betreuung für LSBTI* mit mehr als 270 Mitarbeitende an 5 Standorten und ist sie größte queeren Hilfsorganisationen in Europa.



Wir suchen ab sofort eine*n



IT-Mitarbeiter*in (m/w/d)

(30-39 Std./Woche)



Aufgaben

● Hilfe (inkl. First-Level-Support) bei IT-Problemen von Mitarbeiter*­innen an den Standorten und im Home-Office in Zusammenarbeit mit einer externen IT-Firma

● IT-Onboarding neuer Mitarbeiter*­innen

● Smartphone-Management mithilfe eines MDM

● Nutzerverwaltung und Konfiguration der Cloud-Telefonie-Anlage

● Accountverwaltung auf weiteren Plattformen (z. B. Messenger-Dienste und Videotelefonie)

● Planung, Beschaffung, Installation und Wartung der IT-Infrastruktur

● Bestandsaufnahme und Kontrolle der vorhandenen Hardware inkl. Lagermanagement an den verschiedenen Standorten

● Mithilfe bei der Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur

● Mithilfe bei Projekten zur Einführung neue Systeme/Software in Rücksprache mit der Abteilungsleitung

● Organisation interner und externer EDV-Schulungen für Mitarbeiter*­innen



Profil

● Ausbildung als Fachinformatiker*in für Systemintegration, Studium der Informatik oder vergleichbar

● Bereitschaft für häufige Standortwechsel während der Arbeitszeit innerhalb von Berlin

● Zuverlässige, sorgfältige und effiziente Arbeitsweise

● Teamfähig, engagiert und flexibel

● Kenntnisse von oder Zugehörigkeit zur LSBTI* Lebenswelten



Erwünscht

● Wünschenswert sind Kenntnisse im Umgang mit Datenbank und Servern (z.B. Microsoft Exchange)

● Kenntnisse über Nextcloud, Open-Xchange, openDesk/LibreOffice, Jitsi, Proxmox etc. zur Verbesserung der digitalen Souveränität



Wir bieten

● Entlohnung angelehnt an TV-L je nach Qualifikation (Haustarif)

● Moderner Arbeitsplatz, der nach eigenen Bedürfnissen gestaltet werden kann

● Fortbildungen nach Bedarf

● Arbeit in einem Umfeld, in dem Engagement gefördert wird, Eigenverantwortung und Teamgeist sich ergänzen und dass durch eine offene Kommunikation geprägt ist

● Umfangreiche Unterstützung durch eine externe IT-Firma

● Unbefristetes Arbeitsverhältnis

● 30 Tage Urlaub und Jobticket



Aussagekräftige Bewerbungen

(Anschreiben und Lebenslauf) bis zum 12.03.2026 per E-Mail mit Kennwort A4/2026/01 an



Fragen gerne per E-Mail an