Mitten in Berlin lassen die GNTM-Männer ihre Hüllen fallen

In der fünften Folge von "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) steht das erste Fotoshooting der Männer an. Und das hat es in sich. "Lasst uns erst mal was richtig Heißes machen", freut sich GNTM-Chefin Heidi Klum (52). Das Motto: "Leichtbekleidet". In der Model-WG werden die Männer für das Retro-Bademode-Shooting im 50er-Jahre Look gestylt.



Der stets selbstbewusste Godfrey (34) freut sich darauf, seinen trainierten Körper in Szene zu setzen. "Shooting ist meine Stärke. Es ist wie mein Universitätsabschluss", erklärt er. Andere Kandidaten machen sich mehr Sorgen. Zum Beispiel Model-Neuling Hyan (30): "Ich mache mir schon Sorgen um meinen Körper. Die anderen Jungs sind alle sehr gut gebaut."

Muskeln allein überzeugen nicht

Modefotograf Andreas Ortner lichtet die leichtbekleideten Jungs auf einem Boot mitten in Berlin ab. Godfrey beginnt selbstbewusst, sich in seine Lieblingsposen zu werfen. "Nicht die Muskeln flexen!", ruft der Fotograf. "Natürlicher, nicht zu gepost, bitte" und "Sei entspannter im Gesicht". Muskeln allein können beim 50er-Jahre Shooting nicht überzeugen. Das zeigt auch der Auftritt vom breitschultrigen Yanneck (24), der mindestens dreimal pro Woche ins Fitnessstudio geht. "Schön, aber langweilig", kommentiert der Fotograf und Heidi ergänzt: "Schön allein reicht nicht."



Ibo (21) oder Boureima (21) hingegen überzeugen scheinbar mühelos: "Du kannst machen, was du willst, es sieht einfach gut aus", so Andreas Ortner zu Boureima. Dann ist der unsichere Hyan an der Reihe, der kein Sixpack vorweisen kann. "Es fällt mir schwer, meinen Oberkörper zu zeigen." Heidi findet's halb so schlimm und kritisiert vielmehr die fehlende Erfahrung als Model, als seinen Körper. "Er ist fotogen, aber unbeholfen", so ihr Fazit.



Der offen schwule Tony (31), der 2015 zum Mr. Gay Germany gewählt worden war, informiert den Fotografen, dass er wegen seiner Gehörlosigkeit bitte langsam sprechen und Handzeichen geben soll. "Das ist für das Shooting überhaupt kein Handicap. Es zu wissen, hilft für die Verständigung", so der Fotograf. Und dann liefert Tony ab  Heidi Klum und Andreas Ortner sind begeistert. "Schön! Super. Ich kann gar nichts anderes sagen." Innerhalb kürzester Zeit sind die Bilder im Kasten.



Ein großflächiges Muttermal auf dem Oberschenkel macht Alexavius (22) Sorgen. Er versucht, den vermeintlichen Schönheitsmakel beim Shooting noch zu verstecken. Heidi entgegnet: "Das macht dich doch einzigartig." Allmählich wird Alexavius lockerer. "Das ist doch schön", kommentiert auch der Fotograf.

Zum Catwalk gehen die Männer über Wasser

Am nächsten Tag steht der alles entscheidende Catwalk an. Dafür erhalten die Männer Unterstützung vom französischen Topmodel Baptiste Giabiconi (36), seinerzeit Muse von Karl Lagerfeld (1933-2019). Bevor er neben Heidi Klum als Gastjuror Platz nimmt, coacht er die Models beim Laufsteg-Training.



Bei der Anprobe im Backstage-Bereich teilt Baptiste Giabiconi den Kandidaten mit: Der Catwalk steht unter Wasser  und zwar gewollt. Die Extra-Challenge dürfte einige Kandidaten, die schon zuvor Mühe mit dem Laufen hatten, herausfordern. Nicht aber Yanneck, der im freizügigen Outfit mit nacktem Oberkörper die Show eröffnen darf. "Wow!", kommt es von Klum und Giabiconi unisono. "Extrem heiß!"



Diesmal gibt es viel Lob von Heidi Klum



Auch Tony fühlt sich beim Rave-Walk mit DJ auf dem vom weltberühmten Berliner Club Berghain inspirierten Laufsteg sichtlich wohl. Er fühlt den Bass im ganzen Körper und läuft darum ohne Hörgeräte. "Voll geil. Ich würde gern öfter ohne Hörgeräte laufen. Man taucht mehr ein und das ist schön." Auch er erntet nur "Wows" von Heidi. "Ich liebe ihn!", seufzt Baptiste. Auch Carsten (49) kann überzeugen: "Ich mag seinen Körper. Es gibt zu wenige Plus-Size-Männermodels." Zu Ibo sagt Klum: "Der sieht in allem gut aus", zu Boureima: "Er ist wunderschön" und zu Louis: "Ja, ja, ja!"



Doch natürlich gibt es auch einige Kandidaten, die auf dem Laufsteg  oder bereits zuvor beim Fotoshooting  durchfielen. Zu ihnen gehört der Kölner Hyan ohne Sixpack und ohne Selbstvertrauen. Für ihn hat Heidi "heute leider kein Foto". Ebenfalls nach Hause fahren müssen die Kandidaten Martin, Matthias und Tari. Am meisten punkten konnten diese Woche Yanneck, Tony, Boureima und Ibo. Neben ihnen erhalten vierzehn weitere Kandidaten ihr Foto als Ticket in die nächste Runde. (spot/cw)