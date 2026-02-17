Akademie Waldschlösschen sucht politische*n Jugendbildungsreferent*in

Heute, 14:49h 3 Min.

Die Akademie Waldschlösschen sucht ab dem 1. Mai 2026



eine*n politische*n Jugendbildungsreferent*in

(m/w/d/k.A., 40 Wochenstunden)



Die Stelle findet im Rahmen des Programms "Politische Jugendbildung im Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB)" im Programmschwerpunkt "Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt" statt. Das Programm wird vom BMBFSFJ bis zum 31.12.2028 gefördert. Die Einstellung erfolgt für den Zeitraum der Programmlaufzeit. Eine Übernahme in ein entfristetes Arbeitsverhältnis wird angestrebt.



Zentrale Aufgabenbereiche:

● Koordination sowie (Weiter-)Entwicklung des Fachbereichs "Politische Jugendbildung"

● Konzeption, Planung und Organisation von Veranstaltungen politischer Jugendbildung im Programmschwerpunkt "Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt" in Absprache mit Kooperationspartner*­innen und Expert*­innen/Referent*­innen in eigener Sache

●Aktive Mitarbeit im Programm "Politische Jugendbildung im AdB" und in der Fachgruppe "Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt"

● Auf- und Ausbau sowie Pflege von Netzwerken und Kooperationen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene

● Projektmanagement, Evaluation und Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen

● Finanzplanung und Controlling der Projektfinanzen

● Erstellung von Förderanträgen und ggf. Akquise von Drittmitteln



Sie bringen mit:

● Abgeschlossenes Hochschulstudium (z. B. Erziehungswissenschaft, Psychologie, Soziale Arbeit, Politikwissenschaft, Soziologie )

● Einschlägige Berufserfahrung von mind. 3 Jahren

● Vertrautheit mit den Lebensverhältnissen von LSBTIAQ*+

● Fundierte Kenntnisse zu Geschlechterbildung und sexueller Bildung / Sexualpädagogik

● Kenntnisse von Theorie und Praxis Politischer (Jugend)bildung

● Pädagogische und organisatorische Erfahrungen in der Jugend- und Erwachsenenbildung

● Identifikation mit den Kernzielen und dem Leitbild der Akademie Waldschlösschen

● Erfahrungen mit Projektarbeit und Projektmanagement

● Erfahrungen in der Fördermittelakquise bzw. im Erstellen von Projektanträgen

● Bereitschaft zur bundesweiten Netzwerkarbeit

● Bereitschaft, auch an Wochenenden zu arbeiten

● Bereitschaft als pädagogische Mitarbeiter*in der Heimvolkshochschule eine gastgebende Rolle einzunehmen und Gruppen und Teilnehmer*­innen im Haus zu empfangen, zu betreuen und

entsprechend als Ansprechperson für Aus-tausch und Kontakt vor Ort zu sein



Was Sie bei uns erwartet:

● Spannendes Tätigkeitsfeld in einer Bildungsstätte mit bundesweit einzigartigem Profil

● Vernetzung mit Expert*­innen in eigener Sache aus verschiedenen Communities

● Möglichkeiten für Fort- und Weiterbildungen, Bildungsurlaub

● Möglichkeit von Homeoffice an bis zu 2 Tagen/Woche

● Vergütung in Anlehnung an TV-L 12, Eingruppierung/Einstufung je nach Qualifikation/Erfahrung



Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen  unabhängig von Geschlechtlichkeit, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Be_hinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Uns ist es ein Anliegen, viele Perspektiven in unsere Arbeit mit einzubeziehen und Diskriminierungen entgegenzutreten. Wir möchten Personen mit mehrdimensionalen Positionierungen zur Bewerbung ausdrücklich einladen. In diesem Sinne laden wir Personen mit einem lebensweltlichen Bezug zu inter* und trans* sowie Personen of Color und mit Be_hinderungserfahrungen besonders zur Bewerbung ein.



Bewerbungen  vorzugsweise per E-Mail in einer Datei  mit aussagekräftigen Unterlagen bitte bis zum 25.03.2026 an:



Akademie Waldschlösschen

Stiftung Rainer Marbach und Ulli Klaum

Kevin Rosenberger

37130 Gleichen





Die Bewerbungsgespräche sind ab der KW 14 vorgesehen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Kosten übernehmen, die Ihnen durch die Bewerbung und das Vorstellungsgespräch entstehen.