Boy George will zum ESC

Heute, 05:06h 2 Min.

Als Boy George mit seiner Band Culture Club große Erfolge feierte, waren beim Grand Prix noch Schlager à la Lena Valaitis oder Mary Roos angesagt. Im Alter von 64 Jahren will der britische Popstar nun auch den Eurovision Song Contest erobern: Er bewirbt sich im Vorentscheid-Finale des Mini-Staates San Marino. Dieser wird am 6. März im Teatro Nuovo in Dogana abgehalten.



Boy George tritt gemeinsam mit der italienischen Sängerin Senhit an, die bereits Eurovision-Erfahrung für San Marino mitbringt. Die 46-Jährige, die auch immer wieder bei queeren Events auftritt, war bereits 2011 Kandidatin beim ESC in Düsseldorf mit "Stand By", schaffte es aber nicht ins Finale; 2021 trat sie  gemeinsam mit Flo Rida  in Rotterdam erneut an und konnte sich mit "Adrenalina" für das Finale qualifizieren. Am Ende reichte es für einen 22. Platz, damit lag sie vor Deutschland. Boy George und Senhit wollen dieses Jahr das Lied "Superstar" vortragen.

Insgesamt stellte der Sender RTV zehn direkt fürs Vorentscheid-Finale qualifizierte Acts vor. Zehn weitere können sich über zwei Halbfinals ebenfalls qualifizieren. Diese werden am 4. und 5. März ausgestrahlt.

Für Georges Heimatland Großbritannien tritt der elektronische Musiker und Tech-Creator Look Mum No Computer (bürgerlich Sam Battle) beim ESC 2026 in Wien an. Er ist bekannt für den Bau eigener Musikmaschinen und Synthesizer-Instrumente.

Boy George ist auch heute noch als Musiker und DJ aktiv. Er tourte zuletzt mit seiner Band Culture Club, die sich bereits mehrfach getrennt und wiedervereinigt hatte. 2022 nahm er am britischen Dschungelcamp teil (queer.de berichtete).



| Direktlink | "Karma Chamaleon" aus dem Jahr 1983 war der größte Erfolg von Boy George und seiner Band Culture Club

In der Vergangenheit traten bereits mehrere Altstars beim ESC an  das muss allerdings nicht unbedingt ein Rezept zum Erfolg sein. So wollte Bonnie Tyler, die mit Hits wie "Total Eclipse of the Heart" zeitgleich mit Boy George Erfolge feierte, 2013 für Großbritannien viele Punkte holen. Am Ende landete sie aber nur auf dem 19. Platz unter 26 Acts.



Wer dieses Jahr Deutschland beim ESC vertreten wird, wird am Samstagabend im Vorentscheid entschieden (queer.de berichtete). Die Sendung ist auf drei Stunden angelegt und läuft in der Primetime um 20:15 Uhr im Ersten.



Der Eurovision Song Contest findet in zweieinhalb Monaten in Wien statt. Die Halbfinals werden am 12. und 14. Mai ausgetragen. Sollte Boy George den Vorentscheid in San Marino gewinnen, müsste er im ersten Halbfinale antreten. Das Finale, für das Deutschland schon automatisch qualifiziert ist, geht am 16. Mai um 21 Uhr los (live im Ersten). (dk)