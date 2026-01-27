Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Queere Erfolgsserie

"Heated Rivalry": Neue Dreharbeiten starten im Sommer

Die zweite Staffel der queeren Erfolgsserie "Heated Rivalry" soll im Sommer gedreht werden. Serienschöpfer Jacob Tierney hat zudem verraten, wann die neue Staffel erscheinen soll.


"Heated Rivalry" erzählt die Geschichte zweier rivalisierender Profi-Eishockeyspieler in einem fiktiven Hockey-Universum (Bild: HBO Max)
Fans von "Heated Rivalry" müssen sich nicht mehr allzulange gedulden, bis die zweite Staffel erscheint. Serienschöpfer Jacob Tierney und ausführender Produzent Brendan Brady gaben bei einem Auftritt in "CBS Mornings" spannende Einblicke in den aktuellen Stand der Produktion und verrieten dabei auch den Starttermin für die Dreharbeiten zur zweiten Staffel: Sommer 2026.

Tierney gab bekannt, dass das Autor*innen-Team derzeit an den Drehbüchern für die zweite Staffel arbeitet. Die Dreharbeiten sollen im August starten. Zunächst hatte Moderatorin Gayle King im Interview einen Sendetermin im April 2027 genannt, doch der Sender korrigierte diese Angabe wenige Stunden später. Bell Media und Crave, das kanadische Studio hinter der Serie, präzisierten in einer offiziellen Stellungnahme: "Wir können bestätigen, dass die Produktion der zweiten Staffel im Sommer beginnen wird und wir streben eine Premiere im Frühjahr 2027 an."

Treue zur literarischen Vorlage

Für die ungeduldigen Zuschauer*innen hatte Tierney eine beruhigende Botschaft: "Es wird mehr von der Serie auf euren Fernsehern geben, und zwar wirklich so bald wie möglich." Brady ergänzte augenzwinkernd, dass Fans das Warten genießen sollten.

Der Regisseur und Autor betonte gegenüber dem "Hollywood Reporter", dass "Heated Rivalry" eine sehr nahe Adaption von Rachel Reids Romanvorlage sei. "Das war ein kanadisches Buch und wir sind kanadische Produzenten", erklärte Tierney den besonderen Bezug zum Material.

Buchserie wird fortgesetzt

Die Serie erzählt die Geschichte zweier rivalisierender Profi-Eishockeyspieler in einem fiktiven Hockey-Universum: Shane Hollander, gespielt von Hudson Williams (25), spielt für die Montreal Metros, während Connor Storrie (26) als Ilya Rozanov für die Boston Raiders auf dem Eis steht. Die beiden entwickeln über fast ein Jahrzehnt eine komplizierte Liebes-Beziehung.

Nachdem Crave die zweite Staffel in Auftrag gegeben hatte, bestätigte auch HBO Max die weitere Ausstrahlung der Serie. Autorin Rachel Reid (46) kündigte Anfang des Jahres an, ihr siebtes Buch der "Game Changers"-Reihe zu veröffentlichen, zu der auch "Heated Rivalry" und die Fortsetzung "The Long Game" gehören. Das Buch mit dem Titel "Unrivaled" soll das nächste Kapitel von Shane und Ilyas Geschichte erzählen. Am Dienstag gab Reid bekannt, dass sie die Veröffentlichung auf 2027 verschoben hat. (cw/spot)

