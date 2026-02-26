Golden Apple 2026 für Monika Treut

Heute, 15:24h 2 Min.



Archivbild: 2017 wurde Monika Treut auf der Berlinale für ihr Lebenswerk mit einem Special Teddy Award ausgezeichnet (Bild: Berlinale)

Das Schweizer Pink Apple Filmfestival zeichnet die Regisseurin und Produzentin Monika Treut mit dem Golden Apple 2026 aus. Der mit 3.000 Franken (knapp 3.300 Euro) dotierte Preis würdigt eine Pionierin des queeren Kinos, deren Werk seit den 1980er Jahren international Maßstäbe setzt.



Monika Treut wurde 1945 in Mönchengladbach geboren und studierte Germanistik sowie Politikwissenschaft in Marburg. 1979 ließ sie sich in Hamburg nieder und war an der Mitgründung des feministischen Medienzentrums Frauenmedienladen Bildwechsel beteiligt. 1984 gründete sie gemeinsam mit der Regisseurin und Kamerafrau Elfi Mikesch die unabhängige Produktionsfirma Hyäne I II, heute Hyena Films.



Mit ihren Spiel- und Dokumentarfilmen zählt Treut zu den zentralen Vorreiterinnen des New Queer Cinema. Ihre Arbeiten thematisieren Sexualität, Identität und Begehren offen und selbstbestimmt. Für ihr Lebenswerk erhielt sie 2017 bei der Berlinale einen Special Teddy Award (queer.de berichtete).



"Monika Treuts Filme sind kompromisslos und mutig  weibliche und queere Sexualität werden schamlos dargestellt", erklärte die Leitung des Pink Apple Filmfestivals in einer Pressemitteilung. "Ausserdem sind ihre Werke nicht nur genre-, sondern auch länderübergreifend und haben das New Queer Cinema über den deutschen Sprachraum hinaus massgeblich beeinflusst."

Zu Treuts bekanntesten Arbeiten zählen die Dokumentarfilme "Female Misbehavior" (1992) und "Gendernauts  Eine Reise durch das Land der Neuen Geschlechter" (1999) sowie der Spielfilm "Von Mädchen und Pferden" (2014). Mit "Genderation" (2021) setzte sie ihre Auseinandersetzung mit Geschlechterfragen fort. Für 2026 ist zudem der Dokumentarfilm "Cooking Up Democracy" angekündigt.



Die Preisverleihung findet am 4. Mai 2026 im Filmpodium in Zürich statt und wird von Vorführungen der Filme "Gendernauts" und "Genderation" begleitet. (cw)