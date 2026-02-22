

Pressefoto zur Veröffentlichung von "Schöne alte Welt ganz neu". Es ist nicht ausgeschlossen, dass Künstliche Intelligenz bei der Erstellung beteiligt war

2. März 2026, 05:23h 2 Min.

Was bleibt vom Menschen, wenn Maschinen beginnen, uns zu verstehen? In seinem neuen Buch "Schöne alte Welt ganz neu" (Amazon-Affiliate-Link ) nimmt queer.de-Autor Wolfgang Walter die Leser*innen mit auf eine ebenso kluge wie unterhaltsame Expedition durch das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz. In Essays und Kolumnen verbindet der renommierte Journalist und Autor technologische Gegenwart mit kultureller Erinnerung, philosophischer Schärfe und literarischer Ironie.



Ausgehend von Science-Fiction-Filmen, aktuellen KI-Debatten, Überwachungskapitalismus, Deepfakes und algorithmischer Macht fragt Walter nicht nach dem nächsten Technik-Hype, sondern nach den stillen Verschiebungen unseres Menschenbildes. Was geschieht mit Wahrheit, Verantwortung, Intimität und Demokratie, wenn Maschinen nicht nur rechnen, sondern deuten, prognostizieren und simulieren?

Ein Buch über uns

Jenseits von Technikbegeisterung und Kulturpessimismus entwirft das Buch ein präzises Zeitdiagnose-Panorama: klarsichtig, skeptisch, humorvoll und immer menschenbezogen. "Schöne alte Welt ganz neu" ist kein Handbuch der KI, sondern ein Buch über uns  in einer Epoche, in der der Fortschritt schneller geworden ist als unser Nachdenken über ihn. Ein Essayband für alle, die sich nicht von Algorithmen beruhigen lassen, sondern verstehen wollen, in welcher Welt sie leben.

Wolfgang Walter, Jahrgang 1957, wuchs im Ruhrgebiet auf, arbeitete in Berlin als Journalist und Zeitungsredakteur, später dann in Köln als Produktionsleiter und Fernsehredakteur. Heute schreibt er als Buchautor und Essayist über deutsche Erinnerungskultur, politische Ethik, die Sprache des Krieges und die digitale Öffentlichkeit. Wolfgang Walter lebt seit 1994 in Köln und ist mit dem Kunst- und Lerntherapeuten Joachim Walter verheiratet. (cw/pm)

Infos zum Buch



Wolfgang Walter: Schöne alte Welt ganz neu. Kölner Sudelbücher No. 3. 154 Seiten. BoD  Books on Demand. Norderstedt 2026. Taschenbuch: 15,99  (9-783-69572-581-6)