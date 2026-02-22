https://queer.de/?57041
Buchtipp
Expedition durch das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
Mit "Schöne alte Welt ganz neu" hat queer.de-Autor Wolfgang Walter den dritten Band seiner "Kölner Sudelbücher" veröffentlicht. Seine Essays drehen sich diesmal um die spannende Frage unserer Zukunft im Zeitalter von KI.
Pressefoto zur Veröffentlichung von "Schöne alte Welt ganz neu". Es ist nicht ausgeschlossen, dass Künstliche Intelligenz bei der Erstellung beteiligt war
- 2. März 2026, 05:23h 2 Min.
Was bleibt vom Menschen, wenn Maschinen beginnen, uns zu verstehen? In seinem neuen Buch "Schöne alte Welt ganz neu" (Amazon-Affiliate-Link ) nimmt queer.de-Autor Wolfgang Walter die Leser*innen mit auf eine ebenso kluge wie unterhaltsame Expedition durch das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz. In Essays und Kolumnen verbindet der renommierte Journalist und Autor technologische Gegenwart mit kultureller Erinnerung, philosophischer Schärfe und literarischer Ironie.
Ausgehend von Science-Fiction-Filmen, aktuellen KI-Debatten, Überwachungskapitalismus, Deepfakes und algorithmischer Macht fragt Walter nicht nach dem nächsten Technik-Hype, sondern nach den stillen Verschiebungen unseres Menschenbildes. Was geschieht mit Wahrheit, Verantwortung, Intimität und Demokratie, wenn Maschinen nicht nur rechnen, sondern deuten, prognostizieren und simulieren?
Ein Buch über uns
Jenseits von Technikbegeisterung und Kulturpessimismus entwirft das Buch ein präzises Zeitdiagnose-Panorama: klarsichtig, skeptisch, humorvoll und immer menschenbezogen. "Schöne alte Welt ganz neu" ist kein Handbuch der KI, sondern ein Buch über uns in einer Epoche, in der der Fortschritt schneller geworden ist als unser Nachdenken über ihn. Ein Essayband für alle, die sich nicht von Algorithmen beruhigen lassen, sondern verstehen wollen, in welcher Welt sie leben.
Wolfgang Walter, Jahrgang 1957, wuchs im Ruhrgebiet auf, arbeitete in Berlin als Journalist und Zeitungsredakteur, später dann in Köln als Produktionsleiter und Fernsehredakteur. Heute schreibt er als Buchautor und Essayist über deutsche Erinnerungskultur, politische Ethik, die Sprache des Krieges und die digitale Öffentlichkeit. Wolfgang Walter lebt seit 1994 in Köln und ist mit dem Kunst- und Lerntherapeuten Joachim Walter verheiratet. (cw/pm)
Wolfgang Walter: Schöne alte Welt ganz neu. Kölner Sudelbücher No. 3. 154 Seiten. BoD Books on Demand. Norderstedt 2026. Taschenbuch: 15,99 (9-783-69572-581-6)
Links zum Thema:
» Mehr Infos zum Buch, Leseprobe und Bestellmöglichkeit bei amazon.de
» Alle Texte von Wolfgang Walter auf queer.de
» Kölner Sudelbücher No.1: Mit Herz und Kante gegen Mutlosigkeit (23.09.2025)
» Interview mit Wolfgang Walter: "Die Geschichte wiederholt sich gerade aber als schlechter Witz" (21.12.2025)
Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de
Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.