Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57044

USA

Shia LaBeouf: "Schwule Menschen machen mir Angst"

Der "Transformers"-Star äußerte sich erstmals in einem Interview, nachdem er beim Mardi Gras zwei Männer unter homophoben Beschimpfungen attackiert haben soll.


Shia LaBeouf in dem am Wochenende veröffentlichten Interview
  • 2. März 2026, 09:55h 3 Min.

In seinem ersten Interview seit der alkoholisierten körperlichen Auseinandersetzung beim Mardi Gras in New Orleans, die zu seiner Verhaftung wegen Körperverletzung führte, hat Schauspieler Shia LaBeouf angedeutet, er sei von schwulen Männern provoziert worden.

In einem langen und chaotischen Gespräch mit Youtuber Andrew Callaghan sagte LaBeouf, er denke, sein aggressives Verhalten habe weniger mit Alkohol als mit seinem Ego zu tun, eine Art napoleonischer Kleine-Männer-Komplex. Konkrekt zu der Mardi-Gras-Nacht meinte er: "Was löst diese Wut in einem aus? Junge, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Aber ganz ehrlich: große, schwule Menschen machen mir Angst."

Direktlink
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Dem Schauspieler wird vorgeworfen, am 17. Februar im betrunkenen Zustand im French Quarter zwei Männer mit homophoben Beleidigungen angegriffen zu haben (queer.de berichtete). In dem Interview führte er allerdings aus: "Wenn ich allein da stehe und drei schwule Typen neben mir sind und mein Bein berühren, bekomme ich Angst. Tut mir leid. Wenn das homophob ist, dann bin ich das."

Das sei so das erste Mal passiert, sagte der Schauspieler weiter. Auf die Rückfrage, ob er sagen wolle, dass er begrapscht und umzingelt worden sei, ging er mit Verweis auf seinen Anwalt nicht ein. Der Schauspieler betonte aber, man könne sich versöhnen, und an anderer Stelle, dass der Vorfall auf seine Kappe gehe. Es sei immer falsch, jemanden zu schlagen.

- Werbung -
Video - Travel Well mit KLM

"Sei woanders schwul"

Der 39-Jährige sagte weiter auf die allgemeine Frage, was ihn ausrasten lässt: "Wenn meine Männlichkeit infrage gestellt wird, wenn jemand meine Freundin oder mein Kind berührt  oder, wie du weißt, ich habe nichts gegen Schwule. Aber sei ruhig woanders schwul. Sei nicht schwul auf meinem Schoß." Er habe nie etwas gegen Schwule gehabt, sogar für geschlechtsangleichende Operationen bezahlt, so eine weitere Passage in dem wirren Interview. Er sei traditionell katholisch und wisse, was die Bibel über Homosexualität sage.

Laut einem ersten Polizeibericht hatte LaBeouf nach dem Vorfall beim Mardi Gras gesagt: "Diese Schwuchteln stecken mich ins Gefängnis  ich bin katholisch". Ein Mitarbeiter habe versucht, den Schauspieler eines Lokals zu verweisen. LaBeouf habe den Mann dann mehrfach mit "geballten Fäusten" geschlagen und später einer weiteren Person auf die Nase geschlagen.

Der Barmitarbeiter sagte später in Interviews, er habe Makeup und Eyeliner getragen und sei wohl deshalb von dem Schauspieler attackiert, schwulenfeindlich beschimpft und bedroht worden. Die andere angegriffene Person betonte, LaBeouf habe diverse Leute als "Schwuchteln" bezeichnet und damit auch ihn als queeren Mann gemeint.

Ein Promi als Gefahr für die Nachbarschaft

Während einer Anhörung am 26. Februar hatte Richterin Simone Levine vom örtlichen Strafgericht in Orleans für LaBeouf eine Kaution angeordnet, neben wöchentlichen Drogentests und einer obligatorischen Drogen- und Alkoholrehabilitation. Sie stellte ihn zudem als Gefahr für die Sicherheit von New Orleans und dessen queere Community dar. "Dieser Angeklagte nimmt seine Alkoholsucht nicht ernst", sagte Levine. "Das Gericht ist der Ansicht, dass er die Schwere der ihm vorgeworfenen Taten nicht begreift." (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Politik
03.03.26 | USA
Supreme Court setzt Schutz für trans Schüler*­innen aus
03.03.26 | SBGG
Dobrindt will weiter für Sonderregister kämpfen
01.03.26 | "Das ist nicht, wer wir sind"
Kristen Stewart kritisiert hartes Vorgehen von ICE in Los Angeles
28.02.26 | Das neue Anti-Choice-Bündnis
Transfeind*­innen schießen sich auf Leih­mutter­schaft ein
28.02.26 | Hegseth-Ankündigung
USA: Pfadfinder erkennen trans Personen nicht mehr an
27.02.26 | "Abstrakte Bedrohungslage"
Mutmaßlich islamistisches Motiv hinter Anschlags-Drohung gegen CSD Gelsenkirchen
-w-
Neu auf queer.de
Romantischer Rückzugsor
"Heated Rivalry": Fans können für sich das Cottage mieten
Bild des Tages
Die ersten Fotos aus dem Film über Olivia Jones sind da!
Video des Tages
"Scary Movie 6": Auch beim Abstechen sind Pronomen wichtig
USA
Supreme Court setzt Schutz für trans Schüler*­innen aus
Gewinnspiel
Beklaute Frauen
"Tut mir so leid für all die Schmerzen"
Nach "traumatisierendem" BAFTA-Eklat: Moderator Alan Cumming spricht
Film spielt über 97 Millionen Dollar ein
"Scream 7" startet mit riesengroßem Erfolg an den Kinokassen
Homophober Ausbruch
"Promis unter Palmen": Anouschka Renzi beschimpft schwulen Kandidaten als "Tunte"