Homophober Ausbruch

"Promis unter Palmen": Anouschka Renzi beschimpft schwulen Kandidaten als "Tunte"

Die Realityshow "Promis unter Palmen" sorgt mal wieder mit Queerfeindlichkeit der Teilnehmenden für Schlagzeilen. Achtung: Spoiler.


Anouschka Renzi setzt unter thailändischen Palmen auf Krawall (Bild: Joyn)
  Gestern, 02:53h

Bei "Promis unter Palmen" (montags, 20:15 Uhr, Sat.1, vorab auf Joyn) kam es erneut zu einem homosexuellenfeindlichen Übergriff: Schauspielerin Anouschka Renzi (61) in der bislang nur auf Joyn erschienen vierten Folge beschimpfte den schwulen Kandidaten Martin Angelo (32) als "Tunte".

Nach einer Party erklärten die beiden, dass sie sich nicht leiden könnten. Der aus "Prince Charming" bekannte Angelo erklärte dabei: "Es ist jedes Mal dasselbe mit dir, du bist einfach eine Mecker-Tante." Renzi antwortete darauf: "Und du bist eine hysterische Tunte, die sich positionieren will". Das Wort wurde in der Sendung nicht offen ausgestrahlt.

Renzi zeigte sich später einsichtig. Sie habe nach eigenen Angaben nicht gewusst, welche Tragweite der Begriff habe, und entschuldigte sich für ihre Wortwahl. Dennoch blieb die Situation angespannt. Eine Versöhnung zwischen ihr und Angelo kam nicht zustande.

"Er ist eine Pest"

So erklärte Angelo: "Du bist für mich eine alte frustrierte Frau, die Gays und Girls überhaupt nicht supportet." Sie sei ein schlechtes Voribld für ihre Tochter. Renzi zischte zurück: "Ich habe es nicht nötig, mich von Martin Angelo mit Ghetto-Sprache beleidigen zu lassen. Er ist eine Pest."

Infolge des Streits und der aufgeheizten Stimmung in der Villa entschied sich Renzi dazu, die Show freiwillig zu verlassen.

"Promis unter Palmen" blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück, die von Skandalen geprägt wurde: Die erste Staffel 2020 mit Bastian Yotta als Gewinner geriet in die Kritik, weil Claudia Obert insbesondere dem schwulen Teilnehmer Matthias Mangiapane exzessiv gemobbt wurde (queer.de berichtete). Staffel zwei sorgte 2021 mit homophoben Aussagen von Marcus Prinz von Anhalt für Schlagzeilen  er bezeichente die Homosexualität von Mitkandidat Katy Bähms als "eklig" und "scheiße" (queer.de berichtete). Die Ausstrahlung wurde schließlich nach dem plötzlichen Tod von Teilnehmer Willi Herren auch noch abgebrochen. (cw)

