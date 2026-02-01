"Heated Rivalry": Fans können für sich das Cottage mieten

Gestern, 16:13h 2 Min.

Fans der queeren Hit-Serie "Heated Rivalry" haben nun die einmalige Gelegenheit, in die Fußstapfen ihrer TV-Lieblinge zu treten. Das sogenannte Barlochan Cottage, die ikonische Hütte aus der emotionalen ersten Staffel der beliebten Hockey-Romantikserie, wird offiziell auf Airbnb zur Vermietung freigegeben und kann seit dem 3. März online gebucht werden. Das sind die wichtigsten Infos.



Die Serie "Heated Rivalry" hat sich seit ihrem Start im Spätherbst 2025 zu einem globalen Phänomen entwickelt. In der finalen Folge der ersten Staffel dient das Barlochan Cottage als Rückzugsort für die rivalisierenden Eishockeyprofis Shane Hollander (Hudson Williams, 25) und Ilya Rozanov (Connor Storrie, 26), deren Beziehung sich dort auf unerwartete Weise vertieft. Die damit verbundenen Szenen haben das Cottage und die Region um den Lake Muskoka für Fans zu einem regelrechten Pilgerort gemacht. Über Airbnb können Fans diese filmische Kulisse nun im echten Leben buchen.

Barlochan Cottage aus "Heated Rivalry": Lage und Ausstattung

Das Barlochan Cottage liegt am malerischen Lake Muskoka in der kanadischen Provinz Ontario, etwa zwei Autostunden nördlich von Toronto. Die dreistöckige Ferienhütte verfügt über großzügige, lichtdurchflutete Räume, mehrere Schlafzimmer und einen direkten Zugang zum See über einen privaten Steg. Sie ist somit perfekt für einen romantischen oder naturverbundenen Aufenthalt geeignet. Die Architektur wurde so gestaltet, dass sie sowohl moderne Annehmlichkeiten als auch rustikalen Charme versprüht: von offenen Küchenbereichen über gemütliche Wohnzimmer mit Kamin bis hin zu weitreichenden Aussichten über den See.

Buchungsdetails und Besonderheiten

Laut der Vermietungsplattform steht die Hütte zunächst nur für eine begrenzte Anzahl von Wochenendaufenthalten im Mai zur Verfügung, bevor sie in den regulären Buchungskalender aufgenommen wird. Der anfängliche Preis liegt bei 248,10 CAD pro Nacht (aktuell rund 155 Euro)  eine bewusst gewählte Hommage an die Trikotnummern der beiden Hauptfiguren Shane (24) und Ilya (81), die im Serienplot eine zentrale Rolle spielen.



Drehorte wie das Barlochan Cottage zu vermieten, unterstreicht die Bedeutung populärer Kulturorte für Reisende. In den Wochen nach der Premiere der Serie "Heated Rivalry" verzeichnete die Region Muskoka einen spürbaren Anstieg der Suchanfragen nach Ferienhäusern, da immer mehr Fans auf der Suche nach einem ähnlichen Rückzugsort wie dem Barlochan Cottage sind. Nun, da auch das berühmte Serienhaus selbst zur Vermietung steht, dürfte dieser Trend vorläufig weiter anhalten. (cw/spot)