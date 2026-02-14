AfD-Plakat mit NS-Symbolik? Staatsanwaltschaft prüft Kritik



Felix Teichner (re.) behauptet, dass bei seinem Wahlplakat keine Nazi-Symbolik beabsichtigt gewesen sei (Bild: Facebook)

Gestern, 12:25h 2 Min.

Ein AfD-Wahlplakat mit möglichen Bezügen zur Nazizeit sorgt in der Uckermark in Brandenburg für Aufregung  nun prüft die Staatsanwaltschaft, ob sie Ermittlungen einleitet. Es liege mindestens eine Strafanzeige dazu vor, sagte ein Sprecher der Anklagebehörde in Neuruppin der Deutschen Presse-Agentur.



Im Fokus steht ein Plakat des AfD-Kandidaten für die Landratswahl im April, Felix Teichner, mit dem Slogan "Veränderung statt 'weiter so'". Daneben ist ein mit Künstlicher Intelligenz erstelltes Foto der amtierenden Landrätin Karina Dörk (CDU) zu sehen, die mit ihren Händen die für Ex-Kanzlerin Angela Merkel typische Raute formt. Eingefasst ist Dörks Bild in ein rosafarbenes Dreieck.

Die Kritik: Mit einem sogenannten rosa Winkel wurden während der NS-Zeit als homosexuell eingesperrte Häftlinge in Konzentrationslagern von Insassen anderer Kategorien unterschieden. Lothar Priebe von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes  Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN) stellte deswegen Strafanzeige gegen Teichner, wie er dem RBB sagte. Grund sei die "Benutzung von Insignien der ehemaligen NS-Zeit und die persönliche Entwürdigung von Personen des öffentlichen Rechts".



Teichner angeblich erstaunt über "völlig absurde" Vorwürfe



Teichner sagte dem RBB zu der Kritik: "Ich war selbst erstaunt, dass es ein rosafarbenes Dreieck gibt, was so negativ behaftet ist. Und ich mache mir das definitiv nicht zu eigen." Er wies darauf hin, dass die AfD die einzige Partei mit einer homosexuellen Bundesvorsitzenden an der Spitze sei. "Wir stehen zu Alice Weidel, deshalb sehe ich dazu keinen Bezug. Die Vorwürfe sind völlig absurd."



Dörk erklärte gegenüber dem "Nordkurier", es sei für sie "unerträglich", dass sie sich auf einem Plakat der AfD wiederfinde. Die KI-unterstützte Manipulation ihres Porträts sei ein entlarvendes Beispiel dafür, wie es genau es ihr Herausforderer mit der Wahrheit nehme.



Es ist nicht das erste Mal, dass die AfD auf den NS-Winkel anspielt. 2023 veröffentlichte die AfD-Fraktion im sächsischen Landtag auf Social Media einen Winkel in Regenbogenfarben, um für ein Genderverbot an Universitäten zu werben (queer.de berichtete). (dpa/cw)