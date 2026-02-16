Von Storch soll gegenüber Kollegen handgreiflich geworden sein

Heute, 03:11h 2 Min.

Der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Kay Gottschalk wirft Fraktions-Vize Beatrix von Storch vor, sie sei ihm gegenüber handgreiflich geworden. Nach Angaben von Teilnehmenden einer internen Runde begann die Auseinandersetzung zwischen den beiden, als Gottschalk in dem Kreis kritisierte, eine Mitteilung zum Iran-Krieg sei am Wochenende zu spät veröffentlicht worden. Laut Gottschalk kam die stellvertretende Fraktionsvorsitzende daraufhin zu ihm.



"Sie hat mir erst das Handy vor die Nase gehalten und mir dann zweimal die flache Hand auf die Stirn geknallt", sagte Gottschalk der dpa auf Nachfrage. Zuerst hatte "Bild" über den Zwischenfall berichtet (Bezahlartikel).



"Ich war völlig überrascht und halte dieses Verhalten für absolut unangemessen", kommentierte Gottschalk. Von Storch sagte dagegen, sie habe den Fraktionskollegen nicht geschlagen, sondern "ich habe an seine Stirn getippt".

Die 54-jährige von Storch ist eine der einflussreichsten und trotzigsten antiqueeren Akteure Deutschlands und dabei international gut vernetzt. In ihrem Haus begann einst die deutsche Version der "Demo für alle", den Kampf gegen die gleichgeschlechtliche Ehe oder das Selbstbestimmungsgesetz führte sie später mit der "Initiative Familienschutz" oder im Portal "Freie Welt" mit ihrem Ehemann Sven fort  und in der AfD und im Bundestag.



Kay Gottschalk, bei der letzten Bundestagswahl Spitzenkandidat des NRW-Landesverbands, hatte sich 2023 im Parlament indirekt als schwul geoutet, indem er vom Tod seines Mannes berichtete, mit dem er seit 20 Jahren zusammen lebte (queer.de berichtete). Der 60-jährige finanzpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion gilt als gemäßigt, sorgte aber unter anderem schon mit einem Aufruf 2018 zum Boykott der "Läden der Türken in Deutschland" für Schlagzeilen. Er begründete dies damit, dass diese zu 70 Prozent auf den türkischen Präsidenten Erdogan "abfahren" würden.

Auch ohne Handgreiflichkeiten ist die Stimmung in der AfD derzeit angespannt. Die Partei stand in den vergangenen Wochen verstärkt wegen Vorwürfen der Vetternwirtschaft in der Kritik. In diesem Zusammenhang hat die AfD im Bundestag gerade ihren Abgeordneten Jan Wenzel Schmidt aus der Fraktion ausgeschlossen. (cw/dpa)