Der Pride im Jahr 2019 (Bild: CSD Cloppenburg e.V.)

Der Verein CSD Cloppenburg e.V. wird im Jahr 2026 keine Veranstaltungen zum Christopher Street Day in der Stadt durchführen. Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten im Organisationsteam sowie im Vorstand sehe sich der Verein laut einer Pressemitteilung derzeit nicht in der Lage, die Planung und Durchführung einer politischen Demonstration mit Abschlusskundgebung und Rahmenprogramm sicherzustellen.



"Schweren Herzens haben wir entschieden, die jährliche Demonstration zum Christopher Street Day im Jahr 2026 nicht durchzuführen", erklärte Vorstandsmitglied Nino Rudolph. "Der CSD ist und bleibt ein unverzichtbares Zeichen für die Akzeptanz und Gleichberechtigung von Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten. Um eine Veranstaltung in der gewohnten Qualität, Sicherheit und politischen Aussagekraft auf die Beine zu stellen, braucht es jedoch ein engagiertes und ausreichend besetztes Team. Diese Kapazitäten stehen uns derzeit leider nicht zur Verfügung."

Seit 2014 finden in Cloppenburg Demonstrationen zum Christopher Street Day statt. "In den vergangenen Jahren konnten zahlreiche politische Forderungen der CSD-Bewegung erfolgreich vorangebracht werden", so Rudolph. "Als gesellschaftliche Minderheit bleibt es jedoch unsere Aufgabe, das politisch Erreichte zu sichern und weiter auszubauen. Dafür müssen wir mit unseren Anliegen sichtbar bleiben." Daher strebe man für 2027 wieder Pride-Veranstaltungen an. Dafür suche der Verein engagierte Mitstreiter*innen im Vorstand oder im Organisationsteam.



"Ein CSD lebt vom ehrenamtlichen Engagement. Wer sich für Vielfalt und Gleichberechtigung einsetzen und aktiv an den Planungen für 2027 mitwirken möchte, ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden. Gemeinsam können wir wieder ein starkes Zeichen in Cloppenburg setzen", so Rudolph abschließend. (cw/pm)