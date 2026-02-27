Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Fit for fun

Einbrecher soll Sex mit Fitness-Geräten gehabt haben

Eine Reinigungskraft entdeckte den Mann am frühen Morgen in einem geschlossenen Fitnessstudio in Schwerin. Nun ermittelt die Polizei.


Symbolbild für einen vermutlich regulären Fitnessstudio-Besuch (Bild: bermixstudio / unsplash)

  • Heute, 06:49h 2 Min.

Ein ungewöhnlicher Einbruch hat in einem Fitnessstudio in Schwerin für Aufsehen gesorgt. Ein 34-jähriger Mann war Presse- und Polizeiberichten zufolge nachts in die geschlossenen Räume eingedrungen  offenbar jedoch nicht mit dem Ziel, etwas zu stehlen, sondern um sich mit den Geräten zu vergnügen.

Der Vorfall blieb nicht unentdeckt: Wie die Polizei gegenüber "Bild" berichtete, traf nach 4 Uhr am Morgen eine Reinigungskraft im Studio auf den Eindringling und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten den Mann vor Ort, erteilten einen Platzverweis und nahmen Personalien auf.

Der Mann soll sich mehrere Stunden in dem Studio aufgehalten haben, das um Mitternacht geschlossen hatte. Videoaufnahmen aus der Überwachungskamera sollen dem Bericht zufolge zeigen, dass er sich an verschiedenen Trainingsgeräten aufhielt und dabei sexuelle Handlungen an ihnen vornahm. Dabei kam es auch zu einer Beschädigung: Ein Trainingsgummiband riss während einer der Handlungen.

Die Betreiberin des Studios erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruchs sowie wegen Sachbeschädigung, die Polizei ermittelt dazu weiter. Wie der Mann in das Gebäude gelangen konnte, ist bislang noch unklar.

Besonders kurios: Laut Berichten äußerte der Tatverdächtige nach seiner Entdeckung sogar den Wunsch, künftig Mitglied des Fitnessstudios zu werden. (cw)

