Drehen Frauen die härteren Filme?

Die ukrainische Regisseurin Kira Muratowa war überzeugt: Frauen drehen die härteren Filme. Dieser These will die deutsche Filmemacherin Isa Willinger nachgehen  und begibt sich auf eine persönliche Spurensuche zu den wichtigsten Regisseurinnen der Gegenwart.



Frauen hätten allen Grund dafür, brutalere Filme zu drehen als Männer. Sie tragen eine Wut in sich, die sie im Film rauslassen können. Die fiktionale Welt erlaube es ihnen, sich für die patriarchale Unterdrückung zu wehren. Erklärungsansätze gibt es auf den ersten Blick viele.

Ein globaler Blick



Für ihre Dokumentation trifft Isa Willinger das Who is Who der Regisseurinnen (sowie Joey Soloway, nichtbinär, bekannt für die Serie "Transparent") und erkundet so weibliches sowie im geringen Umfang queeres Filmschaffen. Es ist beeindruckend, mit wem sie spricht: Eine Regiegröße wie Monika Treut ist genauso dabei wie die feministische Ikone Valie Export oder Céline Sciamma, von der die modernen Klassiker Tomboy: Das Mädchen, das Michael hieß (11.10.2012)"Tomboy" und "Porträt einer jungen Frau in Flammen" stammt.



Sie verlässt sich aber nicht nur aufs "westliche" Kino, sondern spricht auch mit Apolline Traoré aus Burkina Faso, der indonesischen Regisseurin Mouly Surya oder Marzieh Meshkini aus dem Iran. So entsteht ein globales, vielstimmiges Portrait des internationalen feministischen Kinos. Auffallend ist nur, dass neben Kira Muratowa, die ja den Ausgangspunkt der Entdeckungsreise bildet, der Osten Europas überhaupt nicht vertreten ist. Dass in "No Mercy" auch noch behauptet wird, in der Sowjetunion habe es keine Frauenbewegung gegeben, verwirrt zusätzlich.



Sexualität sorgt immer für Kontroversen



Die relativ simplen Interviewszenen mit den Filmschaffenden werden ergänzt durch Ausschnitte aus ihren Filmen. Man kommt gar nicht hinterher, sich all diese Werke zu notieren und zur eigenen Watchlist hinzuzufügen. Insofern ist "No Mercy" vor allem ein Korrektiv zur noch immer männlich dominierten Filmgeschichte.



Es scheint dem Film auch weniger darum zu gehen, nur der Ursprungsthese nachzugehen. Brutalität lässt sich ohnehin kaum messen. Vielmehr erkundet "No Mercy" weibliches Filmschaffen abseits der ihnen oftmals zugeschriebenen Genres wie Melodramen oder romantischen Komödien. Vor allem, wenn es um selbstbestimmte Sexualität geht, sorgte das in der Gesellschaft zuverlässig für Kontroversen.



Produktive Kraft der Widersprüche



Doch auch innerhalb der Community gab es Spannungen: 1983 durften erstmals lesbische SM-Frauen an einem Pride teilnehmen, erzählt Monika Treut, die darüber und über weitere unkonventionelle Frauen Dokus drehte, die sie unter dem Titel "Female Misbehavior" versammelte.



"No Mercy" mäandert durch die Aussagen ihrer Protagonistinnen, ohne wirklich einem roten Faden zu folgen. Gerade in ihren Widersprüchen entfalten die Aussagen ihre produktive Kraft: Hier spricht kein geschlossenes Wir, sondern unabhängige Künstlerinnen mit eigenen Erfahrungen und Herangehensweisen. Zudem geht es auch nicht nur um die Filme selbst, sondern auch um die Produktionsbedingungen oder das Verhalten am Set. Die Regisseurin Isa Willinger tritt zwar immer wieder selbst in Erscheinung, doch ihre Präsenz hätte sogar noch deutlicher sein können.



Missverständliche Aussage zum Transsein



Die Auseinandersetzung mit trans Perspektiven bleibt hingegen auffallend randständig, auch wenn es wirklich interessant ist, wie Joey Soloway es als "Waffe gegen das Patriarchat" bezeichnet  hier hätte man gern noch mehr gehört oder gesehen. Eine mindestens missverständliche Aussage der US-Filmemacherin Nina Menkes ("Some women embrace transgender identity, which is great, but that's not something that makes any sense to me personally.") wird leider weder erklärt noch eingeordnet.

"No Mercy" ist weniger eine stringente Argumentation als ein wichtiges Stimmenarchiv. Der Film beweist nicht, dass Frauen die brutaleren Filme drehen  er zeigt vielmehr, wie falsch die Frage eigentlich gestellt ist. Härte ist keine Kategorie des Geschlechts, sondern eine der Machtverhältnisse.



So manches Potenzial verschenkt der Film leider. Dennoch bleibt "No Mercy" ein notwendiger Einspruch gegen die männlich geschriebene Filmgeschichte  und eine Erinnerung daran, dass feministische Wut im Kino weit mehr als dekorativ ist.

Infos zum Film



No Mercy. Dokumentarfilm. Deutschland, Österreich 2025. Regie: Isa Willinger. Laufzeit: 104 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 16. Verleih: Real Fiction. Kinostart: 5. März 2026