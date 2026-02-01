Homophober Ausbruch: Sechs Spiele Sperre für ManU-Spieler

Heute, 08:54h 2 Min.

Der Nachwuchsspieler Jack Fletcher von Manchester United ist wegen einer homophoben Beleidigung für sechs Spiele gesperrt worden. Wie der englische Fußballverband The Football Association (FA) mitteilte, muss der 18-jährige Mittelfeldspieler zudem eine Geldstrafe von 1.500 Pfund (1.720 Euro) zahlen.



Der Vorfall ereignete sich im Oktober während eines Spiels der U21 von Manchester United gegen den FC Barnsley im EFL-Cup. Fletcher beleidigte dabei einen Gegenspieler mit dem Ausdruck "gay boy". Der Schiedsrichter hörte die Bemerkung und zeigte dem Spieler in der 62. Minute die Rote Karte.



Die FA wertete den Vorfall als einen verschärften Regelverstoß, weil die Beleidigung einen Bezug zur sexuellen Orientierung habe. Fletcher gab das Fehlverhalten zu und akzeptierte die verhängte Strafe. Neben der Sperre und der Geldbuße wurde ihm auch ein verpflichtendes Anti-Diskriminierungs-Training auferlegt.

Spieler entschuldigte sich

In einer Stellungnahme entschuldigte sich der Spieler öffentlich. Er erklärte, das Wort sei "in der Hitze des Gefechts" gefallen und spiegele nicht seine Überzeugungen wider. Gleichzeitig räumte er ein, dass solche Sprache "inakzeptabel" sei. Konkret soll der Gegenspieler ihn während des Spiels einmal zu Boden geworfen und einmal gegen die Achillesverse getreten haben sowie sich einmal über Fletchers Familie geäußert haben. Fletchers Reaktion sein gewesen: "Du scheinst viel über mich zu wissen. Bist du ein schwuler Junge?"



Obwohl das Disziplinargremium seine Behauptung akzeptierte, dass er die Formulierung nicht als homophobe Beleidigung gemeint habe, kam es zu dem Schluss, dass die Wortwahl dennoch gegen die FA-Regeln verstoße und eine empfindliche Sanktion rechtfertige. Manchester United teilte mit, man arbeite bereits mit Fletcher daran, sein Verständnis für diskriminierende Sprache und deren Auswirkungen zu stärken. Der Klub betonte zudem sein Engagement für Vielfalt und Inklusion.

Fletcher, Sohn des früheren United-Profis Darren Fletcher, gilt als eines der Nachwuchstalente des Teams und kam in den letzten Monaten bereits zu ersten Einsätzen bei den Profis in der ersten englischen Liga. Die Sperre gilt für Inlandsspiele.



Auch die Fanorganisation Rainbow Devils, die queere Unterstützergruppe des Vereins, begrüßte die Entschuldigung des Spielers. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass homophobe Sprache im Fußball keinen Platz haben dürfe  unabhängig von der beabsichtigten Bedeutung: "Worte zählen und Worte verletzen". (cw)