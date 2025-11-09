Sprecher von Britney Spears nach Festnahme: "Völlig unentschuldbar"

Heute, 01:22h 2 Min.

Britney Spears (44) ist am Mittwoch in Kalifornien wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Die Sängerin wurde am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr (Ortszeit) von der kalifornischen Autobahnpolizei aufgegriffen, berichteten Polizeiquellen dem US-Portal "TMZ". Gegen sechs Uhr sei sie wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden.



Gründe für die Festnahme wurden zunächst nicht bekannt. Inzwischen hat die California Highway Patrol laut "People"-Magazin bestätigt, dass Spears "mit hoher Geschwindigkeit und in unberechenbarer Weise fuhr, Anzeichen einer Beeinträchtigung zeigte und sich einer Reihe von Nüchternheitstests vor Ort unterzog". Anschließend sei sie wegen des "Fahrens unter Einfluss", der englische Begriff für Trunkenheit am Steuer, festgenommen worden. Die Polizei spricht von einer Kombination aus Alkohol und Drogen, wobei letzterer Begriff im Englischen und im Wortlaut des angegebenen Gesetzes auch diverse verschriebene, frei erhältliche oder illegal genutzte Medikamente bedeuten kann.



Unmittelbar nach der Festnahme wurde Spears kurzzeitig in ein Krankenhaus gebracht, wo ein Blutalkoholtest durchgeführt wurde. In der Zwischenzeit soll sie sich wieder in ihrem eigenen Zuhause aufhalten. Der ehemalige Teen-Star wird am 4. Mai vor Gericht erscheinen müssen, um sich für die Geschehnisse zu verantworten.

"Völlig unentschuldbar": Sprecher kündigt Konsequenzen an

Ein Sprecher der Sängerin hat zu dem Vorfall in einem Statement erklärt: "Das war ein bedauerlicher Vorfall, der völlig unentschuldbar ist. Britney wird die richtigen Schritte unternehmen und sich an die Gesetze halten. Hoffentlich kann dies der erste Schritt zu einer längst überfälligen Veränderung in Britneys Leben sein. Hoffentlich bekommt sie die Hilfe und Unterstützung, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht."



Auch die Söhne der Sängerin sollen in dieser Phase eine Rolle spielen. "Ihre Jungs werden Zeit mit ihr verbringen. Ihre Liebsten werden gemeinsam einen längst überfälligen Plan erarbeiten, um ihr für ihr Wohlbefinden eine gute Grundlage zu schaffen", heißt es weiter in dem Statement. Spears hat zwei Söhne  Preston (20) und Jayden (19)  mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (47).

Instagram gelöscht

Irgendwann in den vergangenen Tagen hat Spears auch ihre Instagram-Seite deaktiviert. Ihren offiziellen Kanal auf der Social-Media-Plattform hat die Sängerin in der Vergangenheit bereits mehrfach deaktiviert und später wieder reaktiviert. Ihre teils bizarren Social-Media-Auftritte führten immer wieder zu Spekulationen über ihren Gemütszustand. (cw/dpa/spot)