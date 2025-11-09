Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57078

Kalifornien

Sprecher von Britney Spears nach Festnahme: "Völlig unentschuldbar"

Die Sängerin wurde wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen. Ihr Sprecher kündigt Konsequenzen an.


Britney Spears sorgt immer wieder für Schlagzeilen (Bild: Walt Disney Television / flickr)

  • Heute, 01:22h 2 Min.

Britney Spears (44) ist am Mittwoch in Kalifornien wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Die Sängerin wurde am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr (Ortszeit) von der kalifornischen Autobahnpolizei aufgegriffen, berichteten Polizeiquellen dem US-Portal "TMZ". Gegen sechs Uhr sei sie wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden.

Gründe für die Festnahme wurden zunächst nicht bekannt. Inzwischen hat die California Highway Patrol laut "People"-Magazin bestätigt, dass Spears "mit hoher Geschwindigkeit und in unberechenbarer Weise fuhr, Anzeichen einer Beeinträchtigung zeigte und sich einer Reihe von Nüchternheitstests vor Ort unterzog". Anschließend sei sie wegen des "Fahrens unter Einfluss", der englische Begriff für Trunkenheit am Steuer, festgenommen worden. Die Polizei spricht von einer Kombination aus Alkohol und Drogen, wobei letzterer Begriff im Englischen und im Wortlaut des angegebenen Gesetzes auch diverse verschriebene, frei erhältliche oder illegal genutzte Medikamente bedeuten kann.

Unmittelbar nach der Festnahme wurde Spears kurzzeitig in ein Krankenhaus gebracht, wo ein Blutalkoholtest durchgeführt wurde. In der Zwischenzeit soll sie sich wieder in ihrem eigenen Zuhause aufhalten. Der ehemalige Teen-Star wird am 4. Mai vor Gericht erscheinen müssen, um sich für die Geschehnisse zu verantworten.

"Völlig unentschuldbar": Sprecher kündigt Konsequenzen an

Ein Sprecher der Sängerin hat zu dem Vorfall in einem Statement erklärt: "Das war ein bedauerlicher Vorfall, der völlig unentschuldbar ist. Britney wird die richtigen Schritte unternehmen und sich an die Gesetze halten. Hoffentlich kann dies der erste Schritt zu einer längst überfälligen Veränderung in Britneys Leben sein. Hoffentlich bekommt sie die Hilfe und Unterstützung, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht."

Auch die Söhne der Sängerin sollen in dieser Phase eine Rolle spielen. "Ihre Jungs werden Zeit mit ihr verbringen. Ihre Liebsten werden gemeinsam einen längst überfälligen Plan erarbeiten, um ihr für ihr Wohlbefinden eine gute Grundlage zu schaffen", heißt es weiter in dem Statement. Spears hat zwei Söhne  Preston (20) und Jayden (19)  mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (47).

Instagram gelöscht

Irgendwann in den vergangenen Tagen hat Spears auch ihre Instagram-Seite deaktiviert. Ihren offiziellen Kanal auf der Social-Media-Plattform hat die Sängerin in der Vergangenheit bereits mehrfach deaktiviert und später wieder reaktiviert. Ihre teils bizarren Social-Media-Auftritte führten immer wieder zu Spekulationen über ihren Gemütszustand. (cw/dpa/spot)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Britney Spears
11.02.26 | "Bahnbrechend"
Mega-Deal: Britney Spears verkauft ihren Musikkatalog
06.02.26 | Angst vor der Familie
Britney Spears: "Ich habe unglaubliches Glück, überhaupt noch am Leben zu sein"
10.01.26 | "Aus äußerst sensiblen Gründen"
Britney Spears: Mögliches Bühnencomeback, aber nicht in den USA
30.12.25 | Sarkastischer Instagram-Post zum Fest
Britney Spears stichelt gegen ihre Familie
01.12.25 | Raus aus dem Trubel
Zieht Britney Spears nach Großbritannien?
09.11.25 | Account doch nicht gelöscht
Britney Spears ist zurück auf Instagram: "So viel ist passiert"
Neu auf queer.de
Anfrage der Linken
Mehr Fälle von Hass­kriminalität in Hamburg
Interview
Wie war das Drehen mit Jim Jarmusch, Indya Moore?
Video des Tages
Griechenland schickt queeren Sänger zum ESC
Weltmeister
Menschen in Deutschland und Schweden haben am wenigsten Probleme mit Homosexualität
Gewinnspiel
Gender Punks
Bild des Tages
CSD Frankfurt feiert die Demokratie
Essay
"Entschwulung der Welt": Wird schwule Sexualität wieder unsichtbar?
Wychod
Russland: Queere Organisation als "extremistisch" verboten