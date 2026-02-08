"Entschwulung der Welt": Wird schwule Sexualität wieder unsichtbar?

Von

Es ist eine düstere Rede, mit der Dirk Sander anlässlich der Releaseparty des "Jahrbuchs Sexualitäten" in der Kantine der Berliner "taz" Alarmstimmung verbreitet. Der Gesundheitsreferent der Deutschen Aidshilfe rückt dabei die These von der "Entschwulung der Welt" ins Zentrum, die er einem Beitrag aus der an diesem Abend vorgestellten Publikation der Initiative Queer Nations entnimmt. Sander schildert persönliche Anekdoten sowie Eindrücke aus seiner Arbeit mit homo- und bisexuellen Männern und reichert seinen Vortrag mit ausgewählten Zitaten aus soziologischen Studien und Zeitungsartikeln an.



Bedroht werde schwule Sexualität nicht nur durch die weltweit voranschreitende Homopobie, so Sander, die sich im Alltag durch den zunehmenden Gebrauch von "schwul" als Schimpfwort bemerkbar mache, und zwar "im Bus, auf der Straße oder zuletzt im Drogeriemarkt". Verantwortlich sei dafür auch ein Phänomen, das in einem Artikel in der linken Wochenzeitung "Jungle World" von Dierk Saathoff schon 2022 als "queere Homophobie" umrissen wurde: also einer Feindseligkeit gegenüber schwulen Männern, die sich aus Ressentiments innerhalb der queeren Community speise. Demzufolge stelle sich die "derzeitige queere Bewegung" im Zweifel eher schützend vor einen Heterosexuellen, der von sich behauptet, eine queere Geschlechtsidentität zu besitzen, als einem schwulen Mann beizustehen.

Homophobie in der queeren Community

Queere Homophobie? Ein schwerwiegender Vorwurf, der vor allem aufgrund seiner Pauschalität Zweifel aufkommen lässt, auch wenn sich immer wieder Einzelfälle belegen lassen, die in diese Richtung tendieren. So veröffentlichte der Historiker Ben Miller  ansonsten eher bekannt dafür, die vormalige Schwulenbewegung für ihre Ausschlussmechanismen zu kritisieren  ungefähr zeitgleich zu Sanders Rede im Berliner Magazin "Siegessäule" eine Kolumne, in der er einen Fall von Ausgrenzung schwuler Männer durch Teilnehmende eines sexpositiven queeren Festivals beklagt. Diese hätten sich in einem Forum darüber beschwert, schwule Männer beim Sex sehen zu müssen: für Miller ein Beispiel dafür, wie die Diskussion um Safe Spaces in offene Homophobie umkippen kann. Doch Miller, der auch Vorstandsmitglied im Schwulen Museum Berlin ist, weiß die Entgleisung als ein überschaubares Randphänomen einzuordnen.



Bei Sander und Saathoff wiederum ist von einer ideologisch-aggressiven "queeren Bewegung" die Rede, von der unklar bleibt, wer und was genau damit gemeint ist. Doch damit nicht genug: Sander behauptet, selbst in akademischen Kreisen werde schwule Sexualität zunehmend als Bedrohung wahrgenommen. Dabei verweist er immer wieder auf Fälle aus sozialwissenschaftlichen und queertheoretischen Studien. Aber handelt es sich dabei wirklich um einen gesellschaftlichen Megatrend?



Der historische Kampf um schwule Sichtbarkeit



Man sollte berücksichtigen, dass Sanders Perspektive von seiner Arbeit in der HIV-Prävention geprägt ist. Dort begegnet er vermutlich nicht selten einer nachwachsenden queeren Generation, die kaum noch eine Vorstellung davon hat, dass in Zeiten der Aidskrise der 1990er Jahre ein akuter Mangel an Bildern schwuler Sexualität herrschte: ein existenzbedrohendes Defizit, das gesundheitliche Aufklärung erheblich erschwerte. Der Kampf um die Darstellung und gegen Zensur war und bleibt ein zentraler Bestandteil queerer Kulturgeschichte. In Sanders Argumentation schwingt also eine durchaus berechtigte Sorge vor einer historischen Amnesie innerhalb der queeren Community mit.



Auch William Marx, Professor am Collège de France, äußerte während der vergangenen Pride-Saison in der Tageszeitung "Le Monde" Kritik an der Geschichtsvergessenheit einer nachwachsenden queeren Generation. Anlass seiner Überlegungen war das Plakat des "Marche des fiertés LGBT+ de Paris". Es zeigte eine bunte Menschenmenge, die einen mutmaßlichen Rechtsextremisten attackiert  eine Darstellung, die Marx nicht nur wegen ihrer offenen Gewalt irritierte, sondern vor allem wegen des Fehlens eines zentralen Motivs: der Sexualität.



"Das aktuelle Plakat vergisst das Wesentliche einer Pride-Demonstration, die vor 55 Jahren erfunden wurde: die Verteidigung von Liebe und Verlangen zwischen zwei Männern oder zwei Frauen. Sexuelle Körperlichkeit wird zugunsten einer unverblümten Apologie von Brutalität verdrängt." Für Marx werden Schwule und Lesben damit als begehrende Wesen unsichtbar gemacht; mit dem Verschwinden von Körper und Liebe erfülle sich so der "Traum der Homophoben". Dabei geht es ihm um eine tiefere Verschiebung in der Bildpolitik des Queeren insgesamt: Sichtbarkeit wird zwar behauptet, aber zugleich entsexualisiert  ein Widerspruch, der den Nerv der aktuellen Debatte trifft.



Es gibt keine homogene "queere Bewegung"



Doch so plausibel der Einwand von Marx auch klingen mag  auch er operiert mit der Vorstellung einer homogenen "queeren Bewegung", die in dieser Geschlossenheit wohl kaum existiert. Tatsächlich setzt sich der "queere Zeitgeist"  wenn man das Gemeinte so bezeichnen will  aus zahlreichen, teils konkurrierenden, teils gegenläufigen Strömungen, Medienberichten und Interessengruppen zusammen. Oder anders gesagt: Die Wirklichkeit ist komplexer, als es die zugespitzten Diagnosen von Sander, Saathoff und Marx nahelegen.



Lässt man die unüberschaubaren Dynamiken von Social Media außer acht, zeigt sich dies vor allem auf Feldern, in denen Bildproduktion und Wahrnehmung mindestens so wirkmächtig verhandelt werden wie im Aktivismus: in Kunst und Kunstgeschichte etwa, oder auch in Populärkultur und Boulevard.



So ließ sich etwa in der Berichterstattung über das Coming-out Ralf Schumachers und seine neue Beziehung zu einem Mann nicht die geringste mediale Zurückhaltung beobachten. Gleichwohl überrascht es, wie offensiv und erfolgreich die Streaming-Adaption des Romans "Heated Rivalry" schwules Begehren ins Zentrum rückt. Hier wird nichts angedeutet, nichts diskret ausgespart: Fleischliche Lust und emotionale Verletzlichkeit erscheinen explizit und zugleich selbstverständlich.



Schwule Lust in drei großen Ausstellungen



Explizit schwule Lust war auch auf jenen Bildern von Andy Warhol zu sehen, die in den vergangenen zwei Jahren in gleich drei großen Ausstellungen gezeigt wurden  und letztlich eine Debatte darüber auslöste, warum die Kunstgeschichte Warhols Homosexualität über Jahrzehnte hinweg ausblendete. Lediglich das Berliner Fotografiska, das vor allem ein jüngeres Publikum anlockte, hielt die Darstellung schwuler Sexualität in seiner Schau "After The Party" offenbar für so selbstverständlich, dass es keine weitere Thematisierung für nötig befand. Doch sowohl die Neue Nationalgalerie Berlin mit "Velvet Rage & Beauty" als auch das Münchner Museum Brandhorst mit "Party of Life" ließen sich auf eine bemerkenswerte kunsthistorische Aufarbeitung ein.



Nur ein Jahr später legte das Museum Brandhorst in einer Kooperation mit dem Kölner Museum Ludwig nach: Die inzwischen zur "Ausstellung des Jahres" gekürte Schau "Fünf Freunde" zeigte auf, wie die Homosexualität der Künstler Robert Rauschenberg, Cy Twombly, Jasper Johns, John Cage und Merce Cunningham in ihrer Kunst zum Ausdruck kam. Und das zu einer Zeit, in der schwules Begehren nicht explizit sichtbar sein durfte. Doch unsichtbar blieb sie nur auf den ersten Blick  zumal die heutige Auseinandersetzung mit der Verschlüsselung ihrer Kunst den Blick für das Uneindeutige schult.



Der schwule Künstler Mark Bradford , dem das Berliner Museum für Gegenwartskunst mit der Retrospektive "Keep Walking" eine Megaschau widmete, zeigt wiederum einen ganz anderen Weg auf, um schwules Begehren zu thematisieren: Er konfrontiert das Publikum mit abstrakten Installationen und begleitenden Geschichten, um es dazu zu bringen, sich mit eigenen Bildern gleichgeschlechtlichen Begehrens auseinanderzusetzen. Denn anders als noch vor fünfzig Jahren gibt es für schwule Sexualität kaum noch einen Mangel an Bildern  höchstens an inneren Bildern, deren Entstehung lange durch Tabus und Verbote blockiert waren.

Schwule Sexualität differenziert sich aus

Zudem ist es nur selbstverständlich, dass sich eine jüngere schwule Generation in neuen künstlerischen Formaten gespiegelt sehen möchte. "Schwule Kunst wird häufig auf ihren erotischen Aspekt reduziert", heißt es etwa auf der Homepage der von dem Galeristen und Künstler Lukas Moll betriebenen Kölner Online-Galerie "Queer Art Hub". Trotz ihrer historischen Bedeutung sei es "entscheidend, dass auch andere Perspektiven in der schwulen Kunst sichtbar gemacht werden: Liebe, Verlust, Freude, Schmerz, Alltagserfahrungen und kulturelle Identitäten."



All das gehört auch zur schwulen Sexualität, die keineswegs dabei ist, unsichtbar zu werden. Statt zu verschwinden, differenziert sie sich aus. Sie zeigt sich in unterschiedlichen Bildpolitiken, ästhetischen Strategien und Generationserfahrungen: gegenwärtiger als jemals zuvor und aller antischwulen Gewalt zum Trotz.



Dabei ist Schwulsein immer mehr Teil eines Selbstverständnisses, das sich gegenüber anderen queeren Gruppierungen zum Glück nicht abgrenzen muss.