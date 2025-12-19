Russland: Queere Organisation als "extremistisch" verboten



Flashmob zum int. Tag gegen Homo- und Transphobie 2018 in St. Petersburg u.a. mit einer Flagge der inzwischen ins Ausland verlegten Organisation Wychod. Entsprechende Kundgebungen sind heute kaum noch denkbar

Ein Gericht in St. Petersburg hat am Dienstag die Organisation "Wychod" (Coming-out) als "extremistisch" verboten. Die Anhörung fand hinter verschlossenen Türen statt, auch Details aus der Klageschrift des russischen Justizministeriums wurden nicht bekannt.



Das Verbot ist das erste, seitdem das Oberste Gericht Ende 2023 einer Verwaltungsklage des Innenministeriums folgte, "die internationale LGBT-Bewegung als extremistisch anzuerkennen und ihre Aktivitäten in Russland zu verbieten" (queer.de berichtete). Das Organisieren von Aktivitäten einer als extremistisch eingestuften Vereinigung kann laut Artikel 282 des russischen Strafgesetzbuches mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden, die Beteiligung an solchen Aktivitäten mit bis zu sechs Jahren. Als Beteiligung können etwa Spenden oder die Herstellung oder Verbreitung "extremistischer Materialien" bewertet werden.



Derzeit laufen zwei weitere Extremismus-Verbotsverfahren gegen queere Organisationen, darunter gegen das Russian LGBT Network ebenfalls aus St. Petersburg. Die nächste Verhandlung ist für den 14. April geplant. Im letzten Dezember war bereits die Punkband "Pussy Riot" als "extremistisch" verboten worden (queer.de berichtete). Nach einem im letzten August erlassenen Gesetz kann die Webuche nach "extremistischen" Inhalten mit Geldstrafen belegt werden (queer.de berichtete).

Team war bereits aus Russland geflohen

"Wychod" hatte bereits Anfang 2022 die Arbeit in St. Petersburg eingestellt, das ganze Team ist ins Ausland gezogen und bietet von dort psychologische, juristische und soziale Beratung sowie Gruppenangebote für queere Menschen, ihre Eltern und Familien an  nun online und russlandweit (queer.de berichtete). Zuvor war die Organisation als "internationaler Agent" eingestuft worden, im Zuge eines Vorgehens gegen queere Organisationen und Menschen, das seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine zugenommen hat. Das umfasste auch eine Ausweitung des einst mit dem Jugendschutz begründeten Gesetzes gegen "Homo-Propaganda" auf "Vergehen" gegenüber Erwachsenen sowie um den Bereich geschlechtliche Identität, was die Arbeit queerer Organisationen weiter erschwerte.



"Wir haben uns lange auf diese Entwicklung vorbereitet", so "Wychod" in einer Mitteilung in sozialen Netzwerken zum Extremismus-Verbot. "Wir haben die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, nachhaltige Arbeitsmodelle entwickelt und handeln weiterhin verantwortungsbewusst  vor allem für diejenigen, die auf uns zählen." Gerade jetzt sei es wichtig, "sich nicht von der Angst leiten zu lassen und nicht allein zu sein. Unsere Community ist stärker als jede Kategorisierung, und die Geschichte hat dies bewiesen."



Nach der vagen Extremismus-Entscheidung des Obersten Gerichts hatte es mehrere Razzien gegen queere Einrichtungen gegeben (queer.de berichtete). Auch das "Propaganda"-Gesetz, früher vor allem ohnte tatsächliche rechtliche Grundlage zum Vorab-Verbot von CSDs genutzt, wird inzwischen häufiger mit Bußgeldern gegen Einzelpersonen oder Einrichtungen wie Buchhandlungen eingesetzt. 2023 wurde trans Personen geschlechtsangleichende Maßnahmen und ihre rechtliche Anerkennung sowie die Adoption von Kindern verboten. Die Zeitung "Novaya Gazeta" berichtete im Februar von einer Zunahme von Gruppenangriffen auf Schwule, die in Hinterhalte gelockt werden. (cw)