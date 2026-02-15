Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Berlin

Mann seit Wochen vermisst  Polizei bittet um Mithilfe

Ehemann und Freunde suchten bislang vergeblich nach Erik Staudacher, von dem nach einer Barnacht jede Spur fehlt.


Wer hat Erik Staudacher seit dem 15. Februar gesehen? (Bild: Polizei Berlin)

  • Heute, 03:27h 2 Min.

Mit der Veröffentlichung von Fotos und weiteren Informationen bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach Erik Staudacher. Der 31-Jährige begab sich am 15. Februar 2026 gegen 3.30 Uhr aus einer Bar in der Neuköllner Pannierstraße nach Hause in die Alt-Treptower Onckenstraße.

In dem laut einem B.Z.-Bericht aus dem Februar gemeinsam mit seinem Ehemann bewohnten Domizil kam er gegen 3:50 Uhr an, ließ seine persönlichen Gegenstände zurück und verließ erneut zu einem unbekannten späteren Zeitpunkt die Wohnung. Seither ist er unbekannten Aufenthaltes. Nachdem die privaten Bemühungen der Angehörigen und auch die bisherigen Maßnahmen der Polizei ohne Erfolg blieben, hat sich diese nun an die Öffentlichkeit gewandt.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: männlich, 31 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlanke Gestalt, dunkler Vollbart, hohe Stirn, teilweise blond gefärbtes Kopfhaar, mit einer gelben Banane als Tätowierung auf dem linken Handgelenk.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Vermisste vermutlich eine gelbe Strickmütze, einen länglichen silberfarbenen Ohrring am rechten Ohr mit russischer Inschrift: Уменьшительно-ласкательное, eine lilafarbene Plüschjacke von Uniqlo, einen beigefarbenen Pullover und weiße Lederturnschuhe.

Die Polizei fragt nun: Wer hat den Vermissten seit dem 15. Februar 2026 um 3:50 Uhr gesehen? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben? Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Facebook | Freunde suchten schon länger mit einem Text in sozialen Netzwerken und Plakaten vor Ort nach dem Vermissten
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Dienstzeiten kann man sich auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache wenden, im Notfall an die Telefonnummer 110. (cw)

