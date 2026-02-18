Von

Die Szene auf dem Gemälde wirkt wie ein moderner Schnappschuss: Während einer gemeinsamen Reise nach Florenz porträtiert der Maler Andreas Andersen seinen damals 22-jährigen Bruder Hendrik und dessen mutmaßlichen Liebhaber John Briggs Potter in einem Schlafzimmer. Das einfallende Tageslicht ist durch den zugezogenen Vorhang gedämpft. Es scheint, als hätten die beiden die vorhergehende Nacht kuschelnd  und vielleicht auch mit leidenschaftlicher Hingabe  unter einer Decke verbracht. Hendrik liegt noch nackt im Bett und streichelt ein Kätzchen. Er schaut John entspannt zu, wie dieser sich ankleidet.



Das Bild vermittelt eine bemerkenswert unverkrampfte Selbstverständlichkeit gegenüber Zärtlichkeit unter Männern, und beim Betrachten lässt sich die emotionale Nähe der beiden unmittelbar spüren. Zugleich ist das Gemälde dokumentarisch: Es zeigt Intimität ohne Scham und Pathos. In einer Zeit, in der gleich­geschlechtliche Beziehungen im Verborgenen stattfinden mussten, bietet es einen seltenen Einblick in eine mann-männliche Beziehung  und verweist damit auf eine frühe Souveränität der beiden in ihrem Verhältnis zueinander, obgleich der Begriff "Homosexualität" zu damaliger Zeit gerade erst erfunden und lediglich in Medizin, Justiz und Psychiatrie geläufig war.



Andreas Andersens Werk "Interieur in Florenz mit Hendrik Andersen und John Briggs Potter" entstand im Jahr 1894. Es ist eines von mehr als achtzig Kunstwerken aus der Zeit des späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, die in der Schau "The First Homosexuals" im Basler Kunstmuseum zu sehen sind, darunter vorwiegend klassische Gemälde, aber auch Zeichnungen auf Papier, Skulpturen und Fotografien (siehe die am Ende des Artikels verlinkten Bildergalerie). Die Exponate stammen aus zahlreichen europäischen und amerikanischen Sammlungen. Die ersten Homo­sexuellen  das sind demnach diejenigen, die ihr Begehren nicht mehr nur als Handlung empfinden, sondern als eigenständige Identität, die sie von Heterosexuellen unterscheidet.

Kunst war von Anfang an inklusiv



Kurator Jonathan D. Katz auf der Pressekonferenz in Basel (Bild: Axel Krämer)

Dabei ist der Titel der Ausstellung etwas irreführend, denn dem kuratierenden Team um den Kunsthistoriker Jonathan D. Katz geht es eigentlich darum, den identitätsbildenden und von dem Schriftsteller Karl Maria Kertbeny 1869 geprägten Begriff "homo­sexuell" infrage zu stellen: Dieser habe zwar einerseits zur Ausprägung einer lebendigen Subkultur jenseits der Heteronormativität und zu einer politisch relevanten Bewegung ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert beigetragen. Andererseits seien damit jedoch alle Beteiligten in ein allzu starres Raster von Geschlecht, Begehren und Binarität geraten  für Katz die Folge einer Verarmung der Sprache, wie er auf der Pressekonferenz zur Ausstellungseröffnung erklärt.



Aber zum Glück habe Kunst die Lücken gefüllt: "Bilder sprechen Dinge aus, für die der Sprache die Worte fehlen." Katz weist ausdrücklich darauf hin, dass Kunst von Anfang an inklusiv war und nicht nur gleich­geschlechtliches Begehren zeigte, sondern auch nonbinäre und trans Identitäten. "Die Vorstellung, dass alles jenseits der Dichotomie von Hetero- und Homosexualität neu ist, ist einfach falsch, das gab es alles schon damals."



So erscheint die dänische Malerin Lili Elbe auf einem 1929 entstandenen Gemälde, offen als trans Frau lebend, neben ihrer damaligen Ehefrau vor der Kulisse von Capri  zu damaliger Zeit eine Art queerer Sehnsuchts- und Zufluchtsort. Auf Elisarions Werk "La nuova lega" von 1915 sehen wir wiederum eine mystische Zeremonie mit nackten Männern, die zwar häufig als die erste künstlerische Darstellung einer homo­sexuellen Hochzeit bezeichnet wird  wobei jedoch der Künstler die Unterscheidung zwischen männlich und weiblich grundsätzlich ablehnte und sich damit bewusst dem Bereich des Uneindeutigen zuordnet.



Verschlüsselte Darstellung gleich­geschlechtlicher Liebe



Da Homosexualität lange verboten und gesellschaftlich geächtet war, zählen zu den interessantesten Kunstwerken jene, die gleich­geschlechtliche Bindungen verschlüsselt darstellen. Eines der schönsten Beispiele dafür ist das Gemälde von Louise Abbéma von 1883, das die weltberühmte Schauspielerin Sarah Bernhardt als Lebensgefährtin an der Seite der Malerin auf dem See im Bois de Boulogne zeigt. Bernhardt füttert eine Entenfamilie, doch das vermeintlich heteronormative Tieridyll wird durch zwei schwarze Schwäne gebrochen, die sich auf das Boot zubewegen und dem Frauenpaar in diesem Moment wie ein Spiegel gegenübergestellt sind  einerseits ein Symbol für die lebenslange Bindung, für die Schwäne bekannt sind, andererseits für jenes durch ihre Farbe hervorgehobene Abweichen von der vermeintlichen Norm.



Louise Abbéma, Sarah Bernhardt und Louise Abbéma auf dem See im Bois de Boulogne, 1883 (Bild: Axel Krämer)

Keine Frage: Die ausgewählten Kunstwerke sind durchweg großartig, und Katz' langjährige Pionierleistung auf diesem kunsthistorischen Gebiet verdient ausdrücklich Anerkennung. Dennoch wirft der ideologische Überbau der Ausstellungskonzeption an manchen Stellen Fragen auf  weniger in den Ausstellungstexten als bei der Lektüre des Katalogs (Amazon-Affiliate-Link ).



Das betrifft etwa den globalen Blick und die Einschätzung des Kolonialismus. Zu Recht wird auf die teils brutale Unterdrückung und Verfolgung traditionell queerer Lebensweisen in Lateinamerika oder Asien durch die europäischen Kolonialmächte verwiesen. In der Ausstellung findet sich dazu etwa eine Darstellung von Theodor de Bry aus dem 16. Jahrhundert. Sie zeigt den Spanier Vasco Núñez de Balboa bei der Ausübung eines Massakers an Menschen der indigenen Bevölkerung, die er dem "dritten Geschlecht" zurechnete.

Aufwerfen neuer Fragen

Doch ist es wirklich nur "eine Hinterlassenschaft des Kolonialismus", wie es im Katalog heißt, wenn sich islamische Länder "teilweise zu Schauplätzen einer aggressiven Verfolgung und sogar Ermordung von Homosexuellen" wandelten? Mitunter bleiben dabei problematische Aspekte präkolonialer Praktiken vernachlässigt, etwa wenn es um die laut Katz "heute kritisch gesehene Praxis der 'bacha bazi'" geht, die sich "in den ehemaligen muslimischen sozialistischen Sowjetrepubliken und ihren Nachbarländern erhalten" hat. Katz umschreibt das wie folgt: "Ein Junge wird in den 'weiblichen' Künsten des Tanzes und des Gesangs unterwiesen und in den Harem eines wohlhabenden Mannes aufgenommen." Die Organisation Human Rights Watch findet für diese in Afghanistan auch heute noch bekannte Praxis weniger rosige Worte. Auf ihrer Website wird sie als "missbräuchliche Praxis" und "sexuelle Sklaverei" beschrieben.



Ausstellungsansicht "The First Homosexuals" im Basler Kunstmuseum (Bild: Axel Krämer)

Auch Katz' These von einer historisch einzigartigen modernen Identität, die angeblich mit der Erfindung des Begriffs "homosexuell" einherging, wirft Fragen auf. Gab es nicht schon in der Renaissance identitäre Definitionen sexuellen Außenseitertums, die mit entsprechenden Lebensformen verbunden waren? Begriffe wie "Anhängerinnen der Diana" oder "Sodomiten von Florenz" legen jedenfalls nahe, dass Menschen, die wir heute vielleicht als lesbisch oder schwul bezeichnen würden, bereits damals als eigene Gruppe wahrgenommen wurden  von anderen ebenso wie von sich selbst. Doch dieses Themenfeld wird im Katalog nicht berührt. Freilich erscheinen diese Überlegungen höchst spekulativ, genauso wie die Annahme des Kurators, dass Identitäten schon in naher Zukunft nicht die geringste Rolle mehr spielen werden: "Wer heute gleichgeschlechtliche Begegnungen sucht, kann morgen durchaus dem anderen Geschlecht den Vorzug geben", so Katz in seinem Einleitungstext.



Gerade darin mag für viele der eigentliche Reiz dieses Ausstellungskonzepts liegen: nicht im Finden endgültiger Antworten, sondern im Aufwerfen neuer Fragen  über Bilder, Begriffe und Formen, in denen Menschen ihre Sexualität jenseits gesellschaftlicher Machtverhältnisse leben.

